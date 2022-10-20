С учетом того, что принятие решения по законопроекту о Службе государственной обороны (СГО) откладывается, первый призыв может состояться только в июле следующего года, а не в январе, как планировалось ранее, заявил государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс в интервью Латвийскому радио.
Минобороны: первый призыв - в июле 2023 года
"Все будет зависеть от дальнейшего продвижения законопроекта. Если мы сможем рассмотреть его в новом Сейме в течение одного-двух месяцев - это одно. Но если это продлится до Нового года, то, скорее всего, первый призыв будет не в январе следующего года, а в июле", - сказал Гарисонс.
Как сообщалось, рассмотрение законопроекта о СГО будет продолжено новым Сеймом, полномочия которого начнутся с 1 ноября.
Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции обратилась к просьбой исключить законопроект о СГО и другие поправки к законам, связанным с этой реформой, из повестки заседания парламента, на котором планировалось его рассмотрение еще до выборов 14-го Сейма.
Комиссия приняла такое решение в том числе после того, как представитель Министерства обороны указал, что с учетом примерно 100 поступивших предложений, в том числе от юридического бюро Сейма, на подготовку документа потребуется еще около двух недель.
Также сообщалось, что юридическое бюро Сейма ранее подвергло резкой критике качество подготовленного законопроекта.
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