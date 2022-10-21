Более трети латвийцев планируют потратиться на новогодние праздники так же, как и в прошлом году

Почти треть жителей Латвии планирует потратить менее 30 евро на новогодние украшения, а пятая часть респондентов планирует потратить от 31 до 60 евро.

Как много затрат на подарки?

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"Вручение подарков - одна из главных новогодних ассоциаций для почти четверти жителей страны. 1 из 3 признается, что любит быть Дедом морозом: планировать, искать, упаковывать и радовать при вручении", - говорит П. Гринберг.

29% респондентов планируют сделать список подарков и купить их хотя бы за месяц до праздников. Каждый четвёртый планирует приобрести подарки для 5-6 человек в этом году, а 30% для 3-4 человек.

Суммы на подарки схожи с прошлым годом: 1 из 5 планирует потратить от 30 до 60 евро, более четверти от 61 до 100 евро, а 1 из 10 от 101 до 150 евро или столько же респондентов от 151 до 200. 9% респондентов потратит на подарки более 200 евро.

Об опросе

Онлайн опрос о новогодних праздниках проводила компания Norstat в октябре 2022 года по заказу IKEA. В опросе приняли участия 500 жителей Латвии.