Опрос, проходивший в октябре, показал, что к новогодним праздникам мы идем с оптимизмом, 39% респондентов планирует потратить примерно ту же сумму на подготовку, что и в прошлом году. Самой главной новогодней традицией для жителей Латвии по-прежнему является встреча с семьей, праздничный ужин и новогодняя елка. К выбору подарков тоже отношение серьезное - невзирая на то, что есть волнения касательно сумм на подарки, все же выбор подарков приносит удовольствие.
Более трети латвийцев планируют потратиться на новогодние праздники так же, как и в прошлом году
Ежегодный опрос IKEA показал, что подготовка и новогодние праздники для большинства жителей страны ассоциируется с радостью, но у большинства есть опасения касательно меньшего бюджета на подарки в этом году.
"Можно успокоить тех, кто переживает об уменьшении бюджета на подготовку - большую часть того, что так ценят в зимние праздники жители нашей страны - семейные сборы (48%), праздничное настроение (46%), уличные украшения (34%) и атмосфера добра и сплочённости (24%) - можно осуществить без больших трат", - говорит Петерис Гринберг, руководитель IKEA Латвия.
В Латвии праздничный семейный ужин (46%), украшение новогодней елки (38%) и украшение дома (34%) ценится наиболее высоко.
Скромные и лаконичные новогодние украшения
Для четверти респондентов новогодние украшения дома одна из самых важных традиций. Пятая часть любит все по максимуму: новогодняя елка, праздничная сервировка, огоньки и другое. А треть респондентов описали себя минималистами, для которых пары небольших акцентов уже достаточно. Каждый пятый - любит ностальгию, старые новогодние украшения, оставшиеся еще с детства.
"В этом году новогодние тренды в ностальгическом стиле. Классика зеленого и красного, традиционный орнамент, и елочные украшения, которые легко сочетать с теми любимыми елочными игрушками из детства", - говорит представитель IKEA.
Почти треть жителей Латвии планирует потратить менее 30 евро на новогодние украшения, а пятая часть респондентов планирует потратить от 31 до 60 евро.
Как много затрат на подарки?
"Вручение подарков - одна из главных новогодних ассоциаций для почти четверти жителей страны. 1 из 3 признается, что любит быть Дедом морозом: планировать, искать, упаковывать и радовать при вручении", - говорит П. Гринберг.
29% респондентов планируют сделать список подарков и купить их хотя бы за месяц до праздников. Каждый четвёртый планирует приобрести подарки для 5-6 человек в этом году, а 30% для 3-4 человек.
Суммы на подарки схожи с прошлым годом: 1 из 5 планирует потратить от 30 до 60 евро, более четверти от 61 до 100 евро, а 1 из 10 от 101 до 150 евро или столько же респондентов от 151 до 200. 9% респондентов потратит на подарки более 200 евро.
Об опросе
Онлайн опрос о новогодних праздниках проводила компания Norstat в октябре 2022 года по заказу IKEA. В опросе приняли участия 500 жителей Латвии.
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