Видео ⟩ Собчак - Моргенштерну: "Про мразь - приятно мне"

Моргенштерн указывает, что Ксения Собчак и ее команда спровоцировали его на откровенность, когда он был в уязвленном состоянии перед свадьбой - за три часа до бракосочетания с Диларой. Позже артисту пришлось покинуть Россию.

Рэпер ранее в интервью каналу "Вписка" заявил, что каверзные вопросы Ксения задает не сама, их нашептывает ей в ухо психолог.

Собчак в ответ на это записала видеообращение, в котором предложила музыканту повторить беседу еще раз "без команды, и без страшных людей, которые что-то шепчут, и вообще без съемочного процесса".

"Мразь мрази глаз не выклюет... Запишем на айфончик, хочешь? Мась, не думай, что результат будет другой... Плохому танцору всегда кое-что мешает. Я верю в тебя, ты - хороший танцор. Всегда тебя жду в свои мохнатые лапки. Приходи, как будешь готов", - сказала она.

"Про мразь - приятно мне, про остальное - приятно команде", - написала Ксения.

По данным СМИ, Моргенштерн сейчас живет в Дубае, куда уехал после обвинений в пропаганде наркотиков. Позже Минюст РФ признал его "иноагентом".

Напомним, что в беседе с Ксенией Собчак Моргенштерн неоднозначно высказался о праздновании Дня Победы. Его слова вызвали бурю обсуждений в обществе. Следственный комитет решил проверить заявление артиста на предмет нарушения закона. Позже на Моргенштерна стали заводить дело о пропаганде наркотиков.

24 сентября в Риге на сцене Wondersala с долгожданным концертом выступил Моргенштерн. Концерт артиста ранее несколько раз откладывался из-за пандемии, и наконец рижане дождались выступления рэпера.

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