В Риге пройдет цикл дискуссий с известным культурологом Денисом Хановым

Русская культура в Латвии развивается в потоке глобальных, стремительных изменений мировой культуры. Средства коммуникации, субкультуры, способы и формы потребления - все это создает целый ряд различий внутри русскоязычной культуры. Поколение - культурная форма времени и возраста - будет темой этой беседы. Спикеры постараются понять, как замедлить бег времени и понять - что объединяет разные поколения русских в латвийском обществе. Что такое поколение? Не устарело ли это понятие? Как и где проходят культурные и политические границы поколений? Можем ли мы говорить о поколенческих пропастях или даже о конфликтах?