В четверг, 27 октября, Латвию с рабочим визитом посетит президент Европейского парламента Роберта Метсола, сообщил агентству LETA пресс-секретарь представительства Европарламента в Латвии Янис Крастиньш.
Латвию посетит председатель Европарламента
Метсола встретится с высшими должностными лицами Латвии и примет участие в дискуссии с молодежью о будущем Европы. Глава Европарламента посетит Латвию по приглашению председателя Сейма Инары Мурниеце, чтобы отметить столетие латвийского парламента.
Визит Метсолы начнется с выступления в Сейме и встречи с Мурниеце. Затем она возложит цветы к памятнику Свободы, встретится с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и президентом Эгилсом Левитсом, а также посетит строительную площадку Rail Baltica на Рижском вокзале.
В 14:30 глава Европарламента встретится в Рижском техническом университете со 100 молодыми латвийцами, чтобы обсудить влияние войны России в Украине на повседневную жизнь и будущее латвийской молодежи, вопросы безопасности, дезинформации, участия молодежи в общественных процессах, вопросы окружающей среды и международного сотрудничества. Молодые люди поделятся своими мыслями о приоритетах ЕС, обменяются идеями и зададут вопросы председателю Европарламента.
Вечером Метсола посетит посвященный столетию Сейма концерт в Латвийском национальном театре.
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