Известный кинокритик Вадим Агапов приглашает на цикл лекций о любимых книгах Дэвида Боуи

В топ-лист вошли мировые произведения, написанные в период с 1945 до 2008 года. Среди фаворитов Боуи можно найти как современную классику: "В дороге" Джека Керуака, "Хладнокровное убийство" Трумена Капоте, "1984" Джорджа Оруэлла, "Лолиту" Владимира Набокова, - так и более авангардные произведения.

Впрочем, в первую очередь, Боуи был пророком социальных перемен: схватывал идеи в воздухе и упаковывал их в капсулы времени, доходящие до нас в виде его песен, альбомов, клипов, фильмов, образов и костюмов. На протяжении своей карьеры, меняя образы и наряды Дэвид Боуи отстаивал идею, что на Земле найдется место любому пришельцу. Легализация квир-культуры, поп-звезды, открыто признающие свою небинарную идентичность, запрос на новую маскулинность — корни этих современных явлений тянутся к британской рок-звезде.

Произведение профессора гуманитарных наук Университета искусств Филадельфии Камиллы Палья "Личины сексуальности", безусловно, очень созвучны философии Боуи. Она анализирует внутренние движущие силы эволюции европейской цивилизации с точки зрения вечной битвы мужского и женского, порядка и хаоса, цивилизации и язычества - от древнеегипетского искусства к античности, от Возрождения к модерну.

На встрече 30 октября мы выясним, какие идеи скрыты за скандальными фразами Камиллы Пальи, увидим связь между классической поэзией и порнографией, между Шекспиром и психоанализом, живописью прерафаэлитов и рок-музыкой, дресс-кодом женщин политиков и архитектурой Древнего Египта.

И самое главное - проработаем версии, почему Дэвид Боуи включил "Личины сексуальности" в список 100 книг, которые стоит прочесть каждому.

Продолжительность мероприятия: 2 часа.