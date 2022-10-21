Осень в разгаре. А значит, самое время начать активно готовить организм к сезонным неприятностям в виде простудных заболеваний, упадка сил, угнетенного состояния и других проявлений снижения иммунитета. Мы должны максимально дать нашему организму подзарядку из полезных минералов и витаминов, которые помогут пережить с минимальными потерями затяжную зиму. И рекордсменом в этом процессе является витамин D.
Витамин D и осень: подзарядка для организма
О целебных свойствах витамина D слышали почти все. Но давайте разберемся, что же об этом думает современная медицина? Во-первых, под витамином D подразумевается группа биологически активных веществ, которые образуются в кожных покровах, когда человек бывает на солнце, а также они поступают в организм во время еды. В медицине чаще всего используют форму D3 (холекальциферол), главным поставщиком которого в основном являются рыбные продукты и полиносыщенные жиры.
Если витамина D заметно не хватает, то это сильно отражается на здоровье. От баланса этого биологически активного вещества зависит здоровье костей, сердечно-сосудистой системы. Витамин D необходим для профилактики развития диабета, а также некоторых видов онкопатологии. Он принимает непосредственное участие в метаболизме кальция и фосфора. Еще к заслугам витамина D приписывают: поддержание работы иммунной системы; удерживание здорового веса тела; содействие мышечному тонусу; регулирование функционирования щитовидной железы; сохранение функций головного мозга при старении; снижение риска развития рассеянного склероза; регулирование репродуктивной функции. Ну, и главное, витамин D - настоящий рекордсмен в укреплении иммунитета. Правда жителям Латвии необходимо учитывать следующий научный факт! Многократно проведенные исследования подтвердили - среди взрослого населения нашей страны существует острый дефицит витамина D3.
"Увы, но это так, - рассказывает глава Латвийского общества врачей-диетологов, доктор Андис Бреманис. - С витамином D в Латвии дела сложные - он лучше всего восполняется в организме человека, когда есть солнце. Ультрафиолетовые лучи активизируют активную флору нашей кожи, и она делает свои хорошие дела - очень хорошо снабжает человека витамином D. Но поскольку солнца в наших широтах мало, а сейчас почти вообще нет и мы на солнышке почти что не бываем, получается, что этот источник отменяется. Значит, надо смотреть и думать, чем мы можем его заменить".
Напомним, что наличие в организме человека достаточного количества витамина D способствует мышечному тонусу и повышает иммунитет, он необходим для функционирования щитовидной железы и нормальной свертываемости крови, участвует в регуляции артериального давления и сердцебиения и даже препятствует росту раковых клеток.
По словам Андиса Бреманиса, в большинстве продуктов питания витамин D либо вообще отсутствует, либо содержится в совершенно незначительных количествах. В отличие от витамина С, которым, как всем известно, богаты многие фрукты и овощи. Но ситуация не совсем безнадежна - есть отдельные продукты, где витамин D все-таки можно найти.
"Прежде всего, это некоторые виды жирной морской рыбы, - поясняет врач-диетолог. - Правда, не часто такая рыба попадает на наш стол. Есть немного витамина D и в яичном желтке, но вряд ли кто-то съедает каждый день более одного-двух куриных яиц. Имеется витамин D и в молочном жире, однако сегодня модно кушать обезжиренные продукты или с пониженным содержанием жира. И это, в общем-то, правильно, поскольку актуальна проблема лишнего веса. Тем более, что в молочном жире витамина D довольно мало. Например, в сливочном масле, которое представляет из себя, по сути, молочный жир в чистом виде, в 100 граммах продукта содержится всего 1 микрограмм витамина D. Это очень мизерный объем. А кушать ежедневно по 100 граммов сливочного масла не каждому дано".
Доктор также говорит о печени трески, о скумбрии, а еще о рыбьем жире, как продуктах, которые более-менее богаты содержанием витамина D. Рыбий жир, кроме того, хорош из-за наличия в нем ненасыщенной жирной кислоты Omega-3. Она, кстати, содержится вместе с витамином D и в обычной селедке. Но все равно очевидно, что достаточного его количества для восполнения в организме, даже употребляя регулярно эти продукты, не достичь. Вместе с тем ежедневное количество необходимого витамина D зависит от вашего возраста и составляет от 10 мкг (400 МЕ) до 20 мкг (800 МЕ) в сутки.
"Нам приходится обращаться к тем препаратам, которые продаются в аптеках - пищевым добавкам, каплям или капсулам, - отмечает специалист. - Дозу надо подбирать в зависимости от того, какие результаты ваших анализов. Об этом можно проконсультироваться с фармацевтом - он подскажет. Так что осенью и зимой людям в наших широтах надо подпитываться витамином D в аптеках. А летом будем рассчитывать на солнышко. Но, конечно, помня о том, что перебарщивать с солнечными лучами тоже не стоит".
Витамин используют в соответствии с правилами, позволяющими получить от него максимальную пользу. Врачи дают следующие рекомендации:
- Употреблять витаминизированную продукцию в первой половине дня (желательно, в утренние часы).
- Пить средство спустя некоторое время после завтрака (через 30-40 минут)
- Запивать (если витамин в капсулах) жидкостью (чистой негазированной водой).
Надо помнить, что D3 является жирорастворимым. По этой причине многие врачи советуют употреблять перед его приемом калорийную пищу. Еда, в которой присутствует достаточно жиров, способствует более быстрому и эффективному усвоению. Впрочем эту процедуру можно значительно облегчить. В настоящий момент на рынке предлагается витамин D3 в составе с натуральным оливковым маслом первого отжима или же конопляным маслом холодного отжима. Оливковое масло является высокопитательным продуктом, в составе которого установлены высокие концентрации витаминов Е и К. Оливковое масло содержит кислоты омега-3 и омега-6. Биологически активные вещества обладающие мощным антиоксидантным действием, защищают организм от хронических заболеваний. Антиоксиданты включаются в борьбу с очагом воспаления, подавляют активность провоспалительных цитокинов, предотвращают окисление холестерина, находящегося в крови. Совокупность антиоксидантных эффектов обеспечивает защиту сердца от патологических изменений.
Конопляное масло не зря считается уникальным пищевым продуктом. Оно содержит больше ненасыщенных жирных кислот, чем остальные известные масла. Конопляное масло, помимо всего прочего, еще и действенное, натуральное лечебно-профилактическое средство. Его постоянное употребление в пищу рекомендовано народной и официальной медициной для профилактики болезней самых разных систем организма. Употребление масла конопли способствуют усилению защиты организма. Этот продукт способен оптимизировать действие иммунной системы, которое направлено на предотвращение и лечение заболеваний. Также доказано, что употребление масла способно нормализовать большинство жизненных процессов в организме.
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