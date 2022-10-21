Витамин D и осень: подзарядка для организма

"Увы, но это так, - рассказывает глава Латвийского общества врачей-диетологов, доктор Андис Бреманис. - С витамином D в Латвии дела сложные - он лучше всего восполняется в организме человека, когда есть солнце. Ультрафиолетовые лучи активизируют активную флору нашей кожи, и она делает свои хорошие дела - очень хорошо снабжает человека витамином D. Но поскольку солнца в наших широтах мало, а сейчас почти вообще нет и мы на солнышке почти что не бываем, получается, что этот источник отменяется. Значит, надо смотреть и думать, чем мы можем его заменить".

Напомним, что наличие в организме человека достаточного количества витамина D способствует мышечному тонусу и повышает иммунитет, он необходим для функционирования щитовидной железы и нормальной свертываемости крови, участвует в регуляции артериального давления и сердцебиения и даже препятствует росту раковых клеток.

По словам Андиса Бреманиса, в большинстве продуктов питания витамин D либо вообще отсутствует, либо содержится в совершенно незначительных количествах. В отличие от витамина С, которым, как всем известно, богаты многие фрукты и овощи. Но ситуация не совсем безнадежна - есть отдельные продукты, где витамин D все-таки можно найти.