Ищут свидетелей ДТП в Пурвциемсе, так как показания водителей сильно различаются

Элла неделю назад вскоре после восьми часов утра пересекала на рабочей машине перекресток улиц Илукстес и Дзелзавас в Пурвциемсе. Женщина ждала разрешающего сигнала, чтобы завершить маневр - поворот налево. В это время водитель автомобиля Škoda вовсе не считала, что преимущество на дороге не у нее.

Элла рассказывает, что остановилась на перекрестке третьей и, дождавшись разрешающего сигнала, начала движение, но заметила, что справа приближается машина.

Элла ударила по тормозам, но столкновения избежать не удалось. После этого между женщинами-водителями возникла перепалка.

По словам Эллы, вторая машина ехала быстро, и она сама удивилась тому, что водитель едет на красный свет. В свою очередь со стороны второй женщины-водителя последовал ответ - то, что горит красный крест, не означает, что у нее на светофоре красный.

Элла призвала ее вернуться в автошколу.

Ремонт пострадавшего автомобиля Эллы обойдется дорого. Женщина надеется на отзывчивость очевидцев аварии.

Если кто-то из вас видел, какой сигнал светофора горел в момент, когда утром в прошлый четверг столкнулись автомобили Škoda Fabia и Opel, звоните Элле по номеру телефона 22336880.

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