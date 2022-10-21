Уголовное дело против Глории Гревцовой передано в суд

Прокуратура сообщает, что дело Гревцовой, предоставившей ложные сведения государственному учреждению, передано в Рижский городской суд.

Поскольку Гревцова отказалась высказать свое отношение к выдвинутым против нее обвинениям, сегодня, 21 октября, было принято решение о передаче уголовного дела на рассмотрение в Рижский городской суд.

К лицу применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, а именно обязанность в уведомление об изменении места жительства и запрет на выезд из страны.

За совершение такого уголовного правонарушения лицо может быть приговорено к краткосрочному лишению свободы от 15 суток до трех месяцев, к общественным работам на срок от 40 до 280 часов или к штрафу в размере до 100 установленных в Латвии минимальных месячных заработных плат.

Что случилось?

Как сообщалось, 7 октября этого года Госполиция возбудила уголовное дело против новоизбранного депутата от партии "За стабильность!" Глории Гревцовой в связи с предполагаемым обманом ею ЦИК.