Министр обороны США позвонил Шойгу и призвал продолжить общение о войне в Украине

Россия подтвердила, что министры разговаривали по телефону. Это их второй телефонный разговор с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину.

В предыдущем разговоре 13 мая Остин призвал Москву немедленно прекратить боевые действия. Россия проигнорировала этот призыв.

Остин также позвонил министру обороны Украины Алексею Резникову и в разговоре подчеркнул поддержку Украины со стороны США и международного сообщества, сообщил пресс-секретарь Остина.

Отношения США и России после начала полномасштабной войны в Украине значительно ухудшились.