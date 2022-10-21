Министр обороны США Ллойд Остин провел беседу с министром обороны России Сергеем Шойгу. По словам пресс-секретаря Остина, в пятницу, 21 октября, тот позвонил главе минобороны РФ , чтобы сохранить открытыми линии связи по поводу войны в Украине.
Министр обороны США позвонил Шойгу и призвал продолжить общение о войне в Украине
Министр обороны США позвонил Шойгу и призвал продолжить общение о войне в Украине
Россия подтвердила, что министры разговаривали по телефону. Это их второй телефонный разговор с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину.
В предыдущем разговоре 13 мая Остин призвал Москву немедленно прекратить боевые действия. Россия проигнорировала этот призыв.
Остин также позвонил министру обороны Украины Алексею Резникову и в разговоре подчеркнул поддержку Украины со стороны США и международного сообщества, сообщил пресс-секретарь Остина.
Отношения США и России после начала полномасштабной войны в Украине значительно ухудшились.
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