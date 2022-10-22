На войне в Украине погиб российский солдат, который вернулся воевать после освобождения из плена, сообщил в своем Telegram-канале журналист Денис Казанский.
Видео ⟩ В Украине погиб российский солдат, вернувшийся на войну после обмена пленными
"Неимоверная история. Российский военный Натан Касаткин, который попал в плен в первые дни войны (фигурировал на известном видео, где называл Путина хуйлом), затем был освобождён по обмену, но зачем-то решил опять вернуться в Украину. Конец оказался немного предсказуем", - сообщает журналист.
Журналист также опубликовал скриншот из российской социальной сети "ВКонтакте", где бывшие одноклассники Касаткина утверждают, что Касаткин погиб "при исполнении воинского и служебного долга".
Касаткин был ефрейтором и служил в 11-й штурмовой бригаде 3-й штурмовой роты (из 32364-й воинской части города Улан-Уде Республики Бурятия).
Когда началось полномасштабное российское вторжение, в Украине был создан сайт, на котором родственники павших или взятых в плен российских солдат могли опознать их.
В Украине также создан сайт "Хочу жить", с помощью которого российские солдаты могут договориться о сдаче в плен украинской армии. Этот сайт был заблокирован в России с 16 октября.
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