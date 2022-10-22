Латвийский боксер Кристапс Зутис был замечен на мероприятии Riga Fashion Week в обществе известного TikTok-блогера Элины Пакалне. Издание Privatā Dzīve попыталось выяснить, есть ли между знаменитостями что-то большее, чем просто дружба.
Экс-Latvian Sisters Элина Пакалне встречается с известным боксером?
На вопрос, есть ли между ними романтические отношения, Кристапс Зутис ответил:
"Что, по-вашему, романтические отношения? Дарю ли я подарки Элине? Да, и они тоже романтичны. Следовательно, это, вероятно, в некотором отношении романтика. Но если вы хотите услышать - пара мы или нет, то конкретного ответа я пока дать не могу".
Посетить Riga Fashion Week предложила Элина Пакалне: "Элина - режиссер моего нового шоу, которое очень скоро будет на телевидении".
О том, что между тиктокером и боксером роман, стали говорить в начале этого года. В мае во время участия в телешоу "Ужин со своими" Зутис сообщил, что он находится в статусе свободного мужчины и готов к новым знакомствам.
Напомним, впервые о возможных отношениях между Пакалне и Зутисом заговорили после того, как Элина поделилась их совместным фото. В своем Instagram-профиле боксер указал, что с вопросами о сотрудничестве и рекламе следует обращаться к Элине.
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