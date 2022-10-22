Экс-Latvian Sisters Элина Пакалне встречается с известным боксером?

"Что, по-вашему, романтические отношения? Дарю ли я подарки Элине? Да, и они тоже романтичны. Следовательно, это, вероятно, в некотором отношении романтика. Но если вы хотите услышать - пара мы или нет, то конкретного ответа я пока дать не могу".