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Видео ⟩ "Что-то зеленое упало с неба". Запечатлен яркий объект в ночном небе Риги

rus.tvnet.lv
"Что-то зеленое упало с неба". Запечатлен яркий объект в ночном небе Риги
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Фото: @Dziraa/"Twitter"

Кто-то из пользователей Twitter запечатлел, как в небе исчезает и падает "что-то зелёное". Что это? Отвечает самый молодой модератор прогноза погоды в Латвии Мартин Бергштейнс.

Модератор прогноза погоды Бергштейнс пользователю Twitter ответил, что "это болид, очень яркий метеор. Возможно, это может быть связано с метеорным потоком Ориониды, который достиг максимума 21-22 октября".

Видео: 

Что-то зеленое сегодня с неба упало? Что это могло бы быть?

Кроме того, другой пользователь поделился изображением, сделанным в прошлом году. В нем виден такой же природный феномен.

Вот это удалось поймать прошлой осенью.

Летящий в космосе камень, не попадающий в атмосферу Земли, является метеороидом или астероидом, однако, как только он входит в атмосферу Земли, камень, который летит на огромной скорости, сталкивается с сопротивлением атмосферы и превращается в пламенный мяч. Такой объект мы знаем как метеор. Метеоры, которые достигают поверхности земли в свою очередь, называются метеоритами, а очень яркие метеориты называют болидами.

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