Видео ⟩ "Что-то зеленое упало с неба". Запечатлен яркий объект в ночном небе Риги

Модератор прогноза погоды Бергштейнс пользователю Twitter ответил, что "это болид, очень яркий метеор. Возможно, это может быть связано с метеорным потоком Ориониды, который достиг максимума 21-22 октября".

Видео:

Kaut kas zaļš šovakar no debesīm nokrita?



Kas tas varētu būt? @MeteoLatvia pic.twitter.com/kHBSRZmvAD — Dzintars Rudzītis (@Dziraa) October 21, 2022

Что-то зеленое сегодня с неба упало? Что это могло бы быть?

Кроме того, другой пользователь поделился изображением, сделанным в прошлом году. В нем виден такой же природный феномен.

Šitādu pagājušajā rudenī sanāca noķert pic.twitter.com/d9QTvmHcAA — Dzintars Lapiņš (@dzintarslapins) October 22, 2022

Вот это удалось поймать прошлой осенью.

Летящий в космосе камень, не попадающий в атмосферу Земли, является метеороидом или астероидом, однако, как только он входит в атмосферу Земли, камень, который летит на огромной скорости, сталкивается с сопротивлением атмосферы и превращается в пламенный мяч. Такой объект мы знаем как метеор. Метеоры, которые достигают поверхности земли в свою очередь, называются метеоритами, а очень яркие метеориты называют болидами.