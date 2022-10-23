Латвийский фильм получил главный приз Римского кинофестиваля

Фильм был признан лучшим в категории "Прогрессивное кино".

Кайришс был признан лучшим режиссером, а исполнитель главной роли в фильме Карлис Арнольд Авотс получил награду за лучшую актерскую работу.

Мировая премьера фильма "Январь" состоялась в июне на престижном кинофестивале Tribeca в США, где он получил приз жюри как лучший иностранный фильм.

Национальный киноцентр выдвинул фильм на премию Киноакадемии США "Оскар" как лучший иностранный фильм".

Художественный фильм "Январь" - это история молодых кинематографистов, причастных к политическим событиям января 1991 года в Риге.

Режиссер фильма - Кайришс, оператор - Войтек Старонс, художник - Иева Юрьяне, художник по костюмам - Рута Лечайте, композитор - Юсте Янелите, художник по гриму - Илзе Трумпе, продюсеры - Инесе Бока-Грубе и Гинтс Грубе, продюсер и дистрибьютор в Латвии - "Mistrus Media".

Фильм является совместным производством Латвии, Литвы и Польши, его создание поддержали Национальный центр кино и Государственный фонд капитала культуры.

Видео: Трейлер фильма "Январь"