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Латвийский фильм получил главный приз Римского кинофестиваля

rus.tvnet.lv/LETA
Латвийский фильм получил главный приз Римского кинофестиваля
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Режиссер Виестурс Кайришс
Режиссер Виестурс Кайришс Фото: Rocco Spaziani/picture alliance / Rocco Spaziani

Фильм "Январь" режиссера Виестура Кайришса стал победителем 17-го Римского международного кинофестиваля, сообщается на сайте фестиваля.

Фильм был признан лучшим в категории "Прогрессивное кино".

Кайришс был признан лучшим режиссером, а исполнитель главной роли в фильме Карлис Арнольд Авотс получил награду за лучшую актерскую работу.

Мировая премьера фильма "Январь" состоялась в июне на престижном кинофестивале Tribeca в США, где он получил приз жюри как лучший иностранный фильм.

Национальный киноцентр выдвинул фильм на премию Киноакадемии США "Оскар" как лучший иностранный фильм".

Художественный фильм "Январь" - это история молодых кинематографистов, причастных к политическим событиям января 1991 года в Риге.

Режиссер фильма - Кайришс, оператор - Войтек Старонс, художник - Иева Юрьяне, художник по костюмам - Рута Лечайте, композитор - Юсте Янелите, художник по гриму - Илзе Трумпе, продюсеры - Инесе Бока-Грубе и Гинтс Грубе, продюсер и дистрибьютор в Латвии - "Mistrus Media".

Фильм является совместным производством Латвии, Литвы и Польши, его создание поддержали Национальный центр кино и Государственный фонд капитала культуры.

Видео: Трейлер фильма "Январь"

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