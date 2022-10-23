Эрдоган: Путин смягчил свою позицию по переговорам с Украиной

Эрдоган заявил журналистам, что в его последнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным у него сложилось впечатление, что тот "смягчил свою позицию" в переговорах с Украиной.

Эрдоган отметил, что Россия и Украина несут тяжелые потери, и выразил уверенность, что "у мира не будет проигравшего".

"В ближайшие дни, по итогам телефонных разговоров с Путиным и Зеленским, поймем, как далеко сможем продвинуться. Накануне я общался с Зеленским. Я почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса. Мы не теряем надежды", - заявил Эрдоган.

RUS TVNET уже сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, 22 октября, что Украина может начать переговоры с Россией, когда вернет себе все свои территории в границах 1991 года, но ее отношения с Россией уже никогда не будут такими, как до войны.

"Они (россияне) могут вернуть нам обратно нашу территорию, если они хотят переговоров. Они должны выйти с нашей земли, с территории нашего государства, оставить нам нашу землю в международно признанных границах от 1991 года. И тогда мы скажем, в каком формате и с кем мы готовы говорить", - сказал Зеленский.