В этом году до 30 сентября с просьбами о предоставлении убежища в Латвии обратились 135 граждан России и Беларуси, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции. (PMLP).
В этом году убежища в Латвии просили 135 граждан России и Беларуси
В этом году убежища в Латвии просили 135 граждан России и Беларуси
Убежища просили 83 гражданина России и 52 гражданина Беларуси.
В этот период статус беженца или альтернативный статус предоставлен 74 гражданам России и Беларуси, в том числе тем, кто подавал просьбы о предоставлении убежища ранее.
За период с объявления мобилизации в России до 30 сентября с просьбами о предоставлении убежища в Латвии обратились семь граждан России.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова