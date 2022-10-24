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В этом году убежища в Латвии просили 135 граждан России и Беларуси

rus.tvnet.lv/LETA
В этом году убежища в Латвии просили 135 граждан России и Беларуси
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Фото: Reuters / Scanpix

В этом году до 30 сентября с просьбами о предоставлении убежища в Латвии обратились 135 граждан России и Беларуси, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции. (PMLP).

Убежища просили 83 гражданина России и 52 гражданина Беларуси.

В этот период статус беженца или альтернативный статус предоставлен 74 гражданам России и Беларуси, в том числе тем, кто подавал просьбы о предоставлении убежища ранее.

За период с объявления мобилизации в России до 30 сентября с просьбами о предоставлении убежища в Латвии обратились семь граждан России.

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