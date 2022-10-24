В этом году убежища в Латвии просили 135 граждан России и Беларуси

Убежища просили 83 гражданина России и 52 гражданина Беларуси.

В этот период статус беженца или альтернативный статус предоставлен 74 гражданам России и Беларуси, в том числе тем, кто подавал просьбы о предоставлении убежища ранее.

За период с объявления мобилизации в России до 30 сентября с просьбами о предоставлении убежища в Латвии обратились семь граждан России.