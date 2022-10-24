Видео ⟩ Голосовой двойник Кауперса зарабатывает на исполнении песен Prāta Vētra

Во время программы Арманд исполнил песню Plaukstas lieluma pavasaris. По его признанию, он заметил сходство с голосом Кауперса уже давно. Молодой человек не скрывает, что Prāta Vētra - его любимая группа.

Оказалось, что голосовой двойник Кауперса благодаря своему таланту даже зарабатывает деньги. Он выступает на различных музыкальных вечерах, исполняя песни Prāta Vētra.

Арманд принимает за честь, когда его называют двойником Кауперса.

Видео: Арманд Лозинскис исполняет песни Prāta Vētra

Один раз во время программы Rampas ugunis группе дали послушать творчество Арманда. Отвечая на вопрос, какого это слышать кого-то, кто поет практически тем же голосом, Кауперс отметил: "Необычно. Но классно. Прямо молодец".

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