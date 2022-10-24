Видео ⟩ Полиция Литвы показала достойную фильма погоню за тремя мужчинами на Audi

Агрессивный водитель не реагировал на призывы стражей порядка остановиться, увеличил скорость и начал бегство, создав ряд опасных ситуаций на улицах города.

Во время бегства автомобиль Audi A6 несколько раз выезжал на встречную полосу, проехал перекресток на красный свет.

В попытке сбежать, люди покинули салон Audi на остановке общественного транспорта. Всего от полицейских убегали, теперь уже пешком, три человека.

Сначала полиции удалось поймать двоих, были начаты поиски третьего. Чтобы задержать нарушителей, полиции пришлось применить электрошок и слезоточивый газ.

В момент задержания оба мужчины сказали, что не сидели за рулем Audi. Одному из задержанных оказалось 23 года, у него было констатировано опьянение 2,81 промилле, в свою очередь второму задержанному было 28 лет и он был почти так же пьян - 2,59 промилле.

Оказалось, что машина принадлежит одному из задержанных, однако сам он за рулем не сидел. В свою очередь 23-летний мужчина заявил, что не знает, кто управлял машиной, так как после того, как сел в салон, он заснул.

Выяснилось, что оба мужчины прибыли в Шауляй после освобождения из заключения. Позднее они вспомнили, что автомобилем управлял их друг, которому удалось сбежать.

29-летний мужчина, находившийся за рулем Audi, был вызван в полицию Шауляя. Мужчина признался, что управлял машиной и убегал от полиции, так как у него не было прав.

Мужчина отрицал, что употреблял алкоголь, однако от проверки отказался. Его ранее уже ловили за рулем в состоянии опьянения - он попался под влиянием психотропных веществ.

Видео: Бегство от полиции в Шауляе