В Брянской области России, граничащей с Украиной, произошел взрыв на железнодорожном участке между станциями Новозыбков и Злынка, сообщают российские СМИ.
Взрыв на железной дороге в Брянской области России
Взрыв на железной дороге в Брянской области России
Информацию о взрыве подтвердил и губернатор Брянской области. Из-за этого поезда из России не могут попасть в Беларусь по одной из железнодорожных веток.
Взрыв произошел на железнодорожном участке, соединяющем Брянск и белорусский город Гомель, и имеет стратегическое значение. Движение армейских эшелонов будет приостановлено в связи с ремонтными работами.
Также сообщалось, что российские партизаны сожгли железнодорожный ретранслятор в Республике Башкортостан, надолго заблокировав железнодорожное движение на этом участке.
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