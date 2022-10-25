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Взрыв на железной дороге в Брянской области России

rus.tvnet.lv
Взрыв на железной дороге в Брянской области России
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Взрыв. Иллюстративное фото
Взрыв. Иллюстративное фото Фото: AP/Scanpix

В Брянской области России, граничащей с Украиной, произошел взрыв на железнодорожном участке между станциями Новозыбков и Злынка, сообщают российские СМИ.

Информацию о взрыве подтвердил и губернатор Брянской области. Из-за этого поезда из России не могут попасть в Беларусь по одной из железнодорожных веток.

Взрыв произошел на железнодорожном участке, соединяющем Брянск и белорусский город Гомель, и имеет стратегическое значение. Движение армейских эшелонов будет приостановлено в связи с ремонтными работами.

Также сообщалось, что российские партизаны сожгли железнодорожный ретранслятор в Республике Башкортостан, надолго заблокировав железнодорожное движение на этом участке.

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