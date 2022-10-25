Видео ⟩ Агрессивные водители в Каунасе. Один грубо нарушает правила, второй отвечает тем же

Каждый день на дорогах происходят нарушения, но каждый сам выбирает, как на это реагировать. Есть люди, которые выбирают безопасность и не реагируют. Есть также люди, которые передают информацию о нарушителе в полицию. Однако есть и те, кто воспринимает эти нарушения на свой счет и сам пытается воспитывать нарушителей. Такой случай зафиксирован в Литве, сообщает портал 15min.