Каждый день на дорогах происходят нарушения, но каждый сам выбирает, как на это реагировать. Есть люди, которые выбирают безопасность и не реагируют. Есть также люди, которые передают информацию о нарушителе в полицию. Однако есть и те, кто воспринимает эти нарушения на свой счет и сам пытается воспитывать нарушителей. Такой случай зафиксирован в Литве, сообщает портал 15min.
Видео ⟩ Агрессивные водители в Каунасе. Один грубо нарушает правила, второй отвечает тем же
Читатель портала 15min сообщил, что один из водителей в Каунасе за пять минут вызвал три аварийные ситуации. По словам свидетеля, этот водитель также делал неподобающие жесты через окно автомобиля.
Инцидент произошел 20 октября в 13:38.
На видео видно, что напряженность между двумя шоферами вспыхнула на ротационном круге, когда серый Golf "подрезал" автора видео. Создатель видео бросился в погоню и ответил тем же. Погоня продолжалась по улицам Каунаса.
На записанном видео видно, что водитель Golf нарушает ряд правил и угрожает другим участникам дорожного движения. Однако аналогично действовал и автор видео, подвергая опасности других участников дорожного движения.
Видео: Агрессивные водители в Литве
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