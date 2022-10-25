На пальце возлюбленной Зузанса заметили кольцо с бриллиантом

11 октября Янис Зузанс вместе со своей возлюбленной Илзе провел приятный вечер в Новом Рижском театре, посетив премьеру новой постановки режиссера Гатиса Шмита "R(evolūcija)", в пер. - "Р(эволюция)".

На вопрос, действительно ли это обручальное кольцо и собирается ли господин Зузанс в ближайшее время снова жениться, он смутился и с улыбкой сказал: "Мы пока не торопимся жениться. Пока просто живем. Все хорошо".

Янис Зузанс с возлюбленной на концерте в "Дзинтари" 22 июня 2022 года Фото: Пресс-фото/Didzis Grodzs

Как писал RUS TVNET, 30 сентября скончалась бывшая супруга Яниса - коллекционер и меценат Дина Зузане. 5 октября после похорон Янис Зузанс в беседе со СМИ промолвил, что "жизнь продолжается".

Напомним, в мае 2021 года миллионер, владелец игорных залов, коллекционер предметов искусства, меценат Янис Зузанс и его супруга Дина сообщили, что приняли решение развестись после 40 лет совместной жизни.

Развод Дины и Яниса Зузансов стал одной из наиболее обсуждаемых тем светской хроники в 2021 году. Экс-супруги являются практически образцом того, как развестись без громких драм и сохранить дружественные отношения. Весной 2021 года Янис Зузанс вышел в свет с новой возлюбленной.

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