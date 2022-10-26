Фактомат ⟩ Ложь Кремля о самой суровой зиме и сказки о добром сердце россиян

По данным сайта Гидрометцентра России:

"Для подготовки прогноза погоды на несколько дней нужны данные о реальных погодных условиях в районе нескольких тысяч километров. С другой стороны, долгосрочные прогнозы уже требуют информации о том, какая погода на всей планете".

Для долгосрочных прогнозов необходимо изучение практически всей климатической системы, включающей в себя как атмосферу, океаны, так и верхние слои суши.

Понятно, что у "Газпрома" нет технологий для составления таких долгосрочных прогнозов.

10 октября Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) сообщил, что прогнозировать погоду на всю зиму в начале октября достаточно сложно, однако, по предварительным прогнозам, в ноябре и декабре ожидается сухая и прохладная погода.

В прогнозах ECMWFнет упоминаний об особо суровой зиме, которой грозит "Газпром".

"Замерзшая Европа"

Нарратив о "замерзающей" Европе этой осенью разыгрывает и российское пропагандистское агентство "РИА Новости", утверждающее, что российские организации в Европе разрешили замерзшим жителям Финляндии и Люксембурга отогреться в своих помещениях.

"РИА Новости" в своей публикации утверждало, что в этом месяце жители Финляндии и Люксембурга пришли погреться в местные отделения Федеральной службы по международному сотрудничеству "Россотрудничество", которые называются "Русскими домами".

Во второй половине октября служба "Россотрудничество" начала пропагандистскую кампанию, направленную на то, чтобы показать, что население Европы замерзнет без российского газа.

"Пока цены на газ и электроэнергию высокие, центры "Россотрудничества" будут работать как пункты обогрева. Здесь всегда можно выпить чаю, зарядить телефон и посмотреть фильм.

Тепло в домах и человеческое тепло из России - то, что нужно замерзающим европейским семьям", - говорится в сообщении "Россотрудничества".

Здесь есть одна проблема. Например, в Люксембурге, где "гуманные" россияне "согрели" местное население 21 октября, средняя дневная температура составляла +18 градусов по Цельсию, а ночью не опускалась ниже +11 градусов.