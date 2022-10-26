В мире кино она известна как Лайла Робинc (Laila Robins). Актриса из Латвии, которая продвинулась дальше всех в голливудской киноиндустрии. Американские продюсеры хорошо знают ее имя. Она сотрудничала с режиссерами Робертом де Ниро, Клинтом Иствудом, играла в сериалах "Родина" (Homeland), "Пацаны" (The Boys), "Ходячие мертвецы" (Walking Dead), "Клан Сопрано" (Soprano), "Секс в большом городе" (Sex and the Сity), а также принимала участие в театральных постановках - "Трамвай "Желание", "Антоний и Клеопатра", "Гедда Габлер". Лайла хотела бы посотрудничать с латвийским режиссером. Об этом пишет журнал Klubs.
Лайла Робиня - актриса из Латвии, которая продвинулась дальше всех в Голливуде
Актрисе более близка и дорога роль Бланш Дюбуа:
"Теннесси Уильямс - "Трамвай "Желание". Я дважды играла Бланш Дюбуа, один раз в Чикаго в великом театре "Степпенвулф", где был задействован Джон Малкович. Мне очень понравилось играть там. После я снова сыграл эту роль в Нью-Джерси. Элита Клявиня играла эту роль в Латвии, она была у меня дома, мы это обсуждали".
"Актерская профессия довольно рискованная", - говорит Лайла.
Конечно, быть актрисой в Америке намного тяжелее.
"Да, это рискованно, но я хотела быть актрисой... Мне нравится играть в театре большие роли, потому что в театре слова звучат намного поэтичнее. В театре ты произносишь чудесные реплики в грандиозных постановках. Например, "Антоний и Клеопатра". В кино и на телевидении порой слова и диалоги не такие интересные и глубокие".
Со слов Лайлы, она выросла в Театре Гатри в Миннеаполисе, а потому ощущает величие театра, но эмоционально много взяла из кино.
"В молодости моя карьера в кино и на телевидении складывалась не так гладко, поэтому я больше работала в театре и ни о чем не жалею. У меня были замечательные роли, я чувствовала их великолепие и богатство", - говорит актриса.
До "Родины" у Лайлы не было больших ролей, было несколько маленьких:
"Родина" все изменила каких-то девять лет назад. Фильм совпал со временем, когда умер мой папа, поэтому он не увидел моего коммерческого успеха. Мне грустно, потому что я хотела, чтобы он испытал это".
Робинc любит фильмы и сериалы, но театр ей нравится больше.
"Это глубже. Мне больше всего нравятся театральные репетиции, в сериалах репетиций не бывает, приходишь, играешь - и все", - отмечает актриса.
Лайла Робинc подчеркивает, что она не видела латвийских спектаклей, но слышала оперу, видела латвийское кино. К примеру, "Души в снежном вихре" (Dvēseļu putenis).
Интервью целиком читайте в журнале Klubs!
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