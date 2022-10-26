Лайла Робиня - актриса из Латвии, которая продвинулась дальше всех в Голливуде

Актрисе более близка и дорога роль Бланш Дюбуа:

"Теннесси Уильямс - "Трамвай "Желание". Я дважды играла Бланш Дюбуа, один раз в Чикаго в великом театре "Степпенвулф", где был задействован Джон Малкович. Мне очень понравилось играть там. После я снова сыграл эту роль в Нью-Джерси. Элита Клявиня играла эту роль в Латвии, она была у меня дома, мы это обсуждали".

"Актерская профессия довольно рискованная", - говорит Лайла.

Конечно, быть актрисой в Америке намного тяжелее.

"Да, это рискованно, но я хотела быть актрисой... Мне нравится играть в театре большие роли, потому что в театре слова звучат намного поэтичнее. В театре ты произносишь чудесные реплики в грандиозных постановках. Например, "Антоний и Клеопатра". В кино и на телевидении порой слова и диалоги не такие интересные и глубокие".

Со слов Лайлы, она выросла в Театре Гатри в Миннеаполисе, а потому ощущает величие театра, но эмоционально много взяла из кино.