Лайла Робиня - актриса из Латвии, которая продвинулась дальше всех в Голливуде

Фото: Ekrānuzņēmums no seriāla "Blacklist"

В мире кино она известна как Лайла Робинc (Laila Robins). Актриса из Латвии, которая продвинулась дальше всех в голливудской киноиндустрии. Американские продюсеры хорошо знают ее имя. Она сотрудничала с режиссерами Робертом де Ниро, Клинтом Иствудом, играла в сериалах "Родина" (Homeland), "Пацаны" (The Boys), "Ходячие мертвецы" (Walking Dead), "Клан Сопрано" (Soprano), "Секс в большом городе" (Sex and the Сity), а также принимала участие в театральных постановках - "Трамвай "Желание", "Антоний и Клеопатра", "Гедда Габлер". Лайла хотела бы посотрудничать с латвийским режиссером. Об этом пишет журнал Klubs.