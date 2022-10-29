Приближается Хэллоуин - пугающий праздник, который прижился в Латвии гораздо позже, чем пугающее кино. Тем не менее, лучшего дня для их просмотра придумать трудно. Про культовые ужастики 90-х и "нулевых" мы расскажем позже, а пока - обратите внимание на настоящие находки - хорроры прямиком из СССР. Один из них сделали в Латвии!
Ужасы из СССР: вспоминаем советские ужастики. Один из них - из Латвии!
"Вий", 1967
Легендарная экранизация повести Гоголя, отмечающая в этом году свое 55-летие. Сюжет "Вия" пересказывать глупо, вся его история укладывается в масштабы пионерской страшилки. Тем не менее, классическая страшилка на народном материале продолжает привлекать все новых поклонников.
Фильм Георгия Кропачева и Константина Ершова совмещает в себе фольклорные ужасы и наивные советские спецэффекты, и на первый взгляд уже вряд ли может напугать. Однако стоит дождаться полных мастерского саспенса эпизодов с отпеваниями панночки в исполнении Натальи Варлей, которая в своей демонической красоте на поверку оказалась куда страшнее пресловутого Вия. По иронии, в том же году она появилась в совершенно противоположной роли в "Кавказской пленнице".
"Господин оформитель", 1988
Куда более эстетским триллером СССР разродился уже в Перестройку. Фильм Олега Тепцова по мотивам рассказа Александра Грина рассказывает о художнике, который однажды встречает женщину, как две капли воды похожую на одну из его работ. И это лишь первая из ожидающих героя пугающих странностей.
Больше всего, впрочем, "Оформитель" запомнится зрителям не сюжетом, а исполнителем главной роли Виктором Авиловым, который в том же году сыграл графа Монте-Кристо в мини-сериале "Узник замка Иф", внешним оформлением (премия "Ника" за костюмы, номинация за работу художника) и незабываемой музыкой Сергея Курехина.
Ленинградская готика, незабываемая визуальная составляющая и пугающе-завораживающая музыка несомненно сделали "Господина оформителя" настоящей жемчужиной перестроечного кино.
"Десять негритят", 1987
На отдаленный остров под разными предлогами приезжает десять человек, а собравшись в замке, каждый из них слышит записанный на пластинку смертный приговор - каждому за его собственное преступление. Возмутившись дурной шутке, гости намереваются покинуть остров, когда вдруг начинают один за другим загадочным образом гибнуть. А со стола в замке после каждой смерти начинают пропадать фигурки десяти негритят...
Самый бодрый и современный по своей сути советский детектив с элементами триллера - без эсхатологической мистики "Вия" и пренебрежительной элитарности "Господина оформителя" - экранизация знаменитого одноименного романа Агаты Кристи. Режиссер Станислав Говорухин ("Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Ворошиловский стрелок") с первых секунд мастерски строит на экране атмосферу почти мистической обреченности, заселяя этот неприветливый мир героями в исполнении советских звезд первой величины, среди которых Татьяна Друбич, Александр Абдулов, Александр Кайдановский и многие другие.
В довесок к этому - фантастический по силе финал и, пожалуй, самое совершенное владение сюжетом из всех фильмов в этой подборке.
"Заклятие долины змей", 1987
Польско-советский приключенческий хоррор рассказывает о французском антикваре и польском ученом, отправляющимся в Долину Тысячи Змей, ведь там, по слухам, хранится оружие, чей обладатель станет властелином мира. Однако, эта тайна известна не только героям...
Попытка создать на территории СССР и страны Варшавского договора своего Индиану Джонса сейчас может напугать разве что своим качеством - в 2002 году "Заклятие" признали одним из десяти худших фильмов польского кинематографа. Тем не менее этот винегрет из приключений, детектива, фантастики, триллера и мистики многим любителям экзотики покажется отличным примером "трэша", наподобие культового кино категории "Б" в Америке. Никакого особенного статуса, впрочем, "Заклятие долины змей" не имеет, и вряд ли приобретет.
"Паук", 1991
Cтудентка Вита соглашается изобразить для новой картины загадочного художника Марию Магдалину, после чего девушку начинают преследовать кошмары про паука-насильника. Да и художник от девушки так просто не отстает.
Один из самых любопытных представителей латвийского кино, эротический хоррор рижанина Виталия Масса, несмотря на несколько гротескную фабулу, отдающую эксплуататорским кино, все-таки смотрится на удивление недурно и даже свежо - какая-то чарующая непосредственность, свойственная только перестроечному кино, сквозит в этом фильме, что делает его памятником регионального кинематографа, который, недавно, кстати, отреставрировали и вновь показали на большом экране. Почему бы не скрасить Хэллоуин в Латвии латвийским же ужастиком?
Фильм доступен для просмотра по ссылке.
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