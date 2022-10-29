Ужасы из СССР: вспоминаем советские ужастики. Один из них - из Латвии!

"Вий", 1967

Легендарная экранизация повести Гоголя, отмечающая в этом году свое 55-летие. Сюжет "Вия" пересказывать глупо, вся его история укладывается в масштабы пионерской страшилки. Тем не менее, классическая страшилка на народном материале продолжает привлекать все новых поклонников.

Фильм Георгия Кропачева и Константина Ершова совмещает в себе фольклорные ужасы и наивные советские спецэффекты, и на первый взгляд уже вряд ли может напугать. Однако стоит дождаться полных мастерского саспенса эпизодов с отпеваниями панночки в исполнении Натальи Варлей, которая в своей демонической красоте на поверку оказалась куда страшнее пресловутого Вия. По иронии, в том же году она появилась в совершенно противоположной роли в "Кавказской пленнице".

"Господин оформитель", 1988

Куда более эстетским триллером СССР разродился уже в Перестройку. Фильм Олега Тепцова по мотивам рассказа Александра Грина рассказывает о художнике, который однажды встречает женщину, как две капли воды похожую на одну из его работ. И это лишь первая из ожидающих героя пугающих странностей.