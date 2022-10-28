В полку супергеройского кино прибыло. Самая дорогая премьера октября - "Черный Адам" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном. Очередной ли это пустой блокбастер или как раз то, что нужно в наши суровые времена? Разбираются ведущие видеоподкаста "Кина - будет!".
Кина - будет! ⟩ Самая дорогая премьера октября - "Черный Адам" с Дуэйном Джонсоном
Фильмы по комиксам остаются одними из самых зарабатывающих в индустрии - и конца этому пока не видно. Только в 2022 году Marvel нас порадовала продолжениями "Доктора Стрэнджа" и "Тора" (впереди сиквел "Черной Пантеры"), а DC - мрачным "Бэтменом".
Настала пора и нового героя - "Черный Адам" хоть и связан с "Шазамом!", вполне может рассматриваться как самостоятельное произведение. Говорят, что Джонсон сам захотел сыграть именно этого персонажа, а студия, разумеется, не стала ему отказывать, понимая, что звезда такого масштаба соберет кассу даже не с самыми узнаваемыми героями на обложке.
Что получилось в итоге? Просто проходной боевичок? Все-таки последняя коллаборация Джонсона с режиссером "Черного Адама" - "Круиз по джунглям" - была просто веселым забывающимся приключением.
Или мы можем рассчитывать на серьезные темы? Действие картины происходит в выдуманной ближневосточной стране Кандак, и ее беды, несмотря на выдуманность, похожи на беды реальных стран: насилие над народом, постоянная война, ощущение несвободы.
Вот и "Черный Адам" хоть и по касательной, но задевает темы родины, свободы, насилия и верности принципа "око за око". Но что же победит - попкорновый блокбастер или политическое высказывание? Разберемся в видеоподкасте "Кина - будет!".
Между прочим теперь и на Spotify!
Ведущие подкаста посмотрели фильм "Черный Адам" в кинотеатре Forum Cinemas.
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