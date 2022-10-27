За разглашение неподлежащей разглашению информации уголовное преследование грозит "поющему полицейскому" Николаю Пузикову, сообщает Latvijas Avīze.
Газета: "Поющему полицейскому" Пузикову грозит уголовная ответственность
Ранее Бюро внутренней безопасности (IDB) попросило начать уголовное преследование должностного лица территориального подразделения управления Госполиции Рижского региона в связи с разглашением неподлежащей разглашению информации, которая не является государственной тайной, частному лицу.
В ходе досудебного расследования IDB выяснило, что должностное лицо, используя информационные системы, предназначенные для выполнения служебных обязанностей, получило информацию об объявлении знакомого ему человека в розыск по находящемуся в делопроизводстве уголовному процессу и разгласило полученную информацию упомянутому частному лицу. В результате разглашения информации был затруднен сбор доказательств для достижения целей уголовного процесса.
К упомянутому должностному лицу Государственной полиции применены не связанные с лишением свободы меры пресечения, в том числе ему временно запрещено выполнять определенные служебные обязанности. Отметим, что за разглашение неподлежащей разглашению информации полицейскому грозит лишение свободы на срок до одного года, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.
Газета сообщает, что подозреваемым по этому делу является инспектор Огрского участка Пузиков, который рассказал знакомому рэперу, что его объявили в розыск.
По информации Latvijas Avīze, у работающего в шоу-бизнесе мужчины "по причинам, известным только ему самому" возникли подозрения, что он мог быть объявлен в розыск, поэтому он обратился за помощью к Пузикову, который, чтобы помочь рэперу, используя доступные ему базы данных, убедился, что это правда, о чем ему и сообщил, позволив, таким образом, подготовиться к процессуальным действиям, чтобы в сопровождении адвоката по собственной воле явиться на допрос.
По уголовному процессу, по которому обвиняется конкретный рэпер, начато судебное расследование. Он обвиняется в том, что занимался бизнесом поддельных ковид-сертификатов - предлагал получить сертификаты без прививки, если клиент заплатит за них по 750 евро за штуку. 350 евро он оставлял себе, а остальную сумму делили между другими вовлеченными в бизнес поддельных сертификатов, среди которых была и дипломированная медсестра. Музыкант эти обвинения категорически отвергает и своей вины не признает.
Пузиков на вопрос, начало ли IDB против него дело, ответил, что такую информацию он разглашать не может. При этом он отметил, что никаких преступлений не совершал.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!