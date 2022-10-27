Газета: "Поющему полицейскому" Пузикову грозит уголовная ответственность

По информации Latvijas Avīze, у работающего в шоу-бизнесе мужчины "по причинам, известным только ему самому" возникли подозрения, что он мог быть объявлен в розыск, поэтому он обратился за помощью к Пузикову, который, чтобы помочь рэперу, используя доступные ему базы данных, убедился, что это правда, о чем ему и сообщил, позволив, таким образом, подготовиться к процессуальным действиям, чтобы в сопровождении адвоката по собственной воле явиться на допрос.

По уголовному процессу, по которому обвиняется конкретный рэпер, начато судебное расследование. Он обвиняется в том, что занимался бизнесом поддельных ковид-сертификатов - предлагал получить сертификаты без прививки, если клиент заплатит за них по 750 евро за штуку. 350 евро он оставлял себе, а остальную сумму делили между другими вовлеченными в бизнес поддельных сертификатов, среди которых была и дипломированная медсестра. Музыкант эти обвинения категорически отвергает и своей вины не признает.

Пузиков на вопрос, начало ли IDB против него дело, ответил, что такую информацию он разглашать не может. При этом он отметил, что никаких преступлений не совершал.