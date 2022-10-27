Отдельные граждане России проинформировали Службу государственной безопасности (VDD) о полученных ими повестках о призыве в российскую армию, сообщает агентство LETA.
VDD: Проживающие в Латвии граждане России начали получать повестки о мобилизации
Полученная VDD информация свидетельствует о том, что, несмотря на длительное пребывание этих лиц в Латвии,
предназначенные для них мобилизационные повестки были выданы их родственникам в России. Указанные граждане Российской Федерации были уведомлены о выданных повестках своими родственниками.
Опрошенные лица заявили службе, что не хотят и не планируют возвращаться в Россию, указали в VDD.
Принимая во внимание объявленную Россией мобилизацию, VDD 22 сентября призвала граждан России, пребывающих в Латвии, незамедлительно проинформировать службу, если ими получена повестка о призыве в российскую армию.
VDD напоминает, что согласно нормам Уголовного закона гражданам Латвии, в том числе тем, кто обладает двойным гражданством, негражданам и иностранцам с постоянным видом на жительство в Латвии за службу в вооруженных силах РФ и за участие в войне против Украины и ее жителей грозит уголовная ответственность.
Кроме того, обладатели двойного гражданства могут быть лишены гражданства Латвии.
Информацию о полученных повестках можно предоставить, написав на электронную почту VDD dd@vdd.gov.lv, а также позвонив по круглосуточному номеру телефона службы 67 208 964. VDD гарантирует конфиденциальность предоставившего информацию.
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