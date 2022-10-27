VDD: Проживающие в Латвии граждане России начали получать повестки о мобилизации

Полученная VDD информация свидетельствует о том, что, несмотря на длительное пребывание этих лиц в Латвии,

предназначенные для них мобилизационные повестки были выданы их родственникам в России. Указанные граждане Российской Федерации были уведомлены о выданных повестках своими родственниками.

Опрошенные лица заявили службе, что не хотят и не планируют возвращаться в Россию, указали в VDD.

Принимая во внимание объявленную Россией мобилизацию, VDD 22 сентября призвала граждан России, пребывающих в Латвии, незамедлительно проинформировать службу, если ими получена повестка о призыве в российскую армию.

VDD напоминает, что согласно нормам Уголовного закона гражданам Латвии, в том числе тем, кто обладает двойным гражданством, негражданам и иностранцам с постоянным видом на жительство в Латвии за службу в вооруженных силах РФ и за участие в войне против Украины и ее жителей грозит уголовная ответственность.

Кроме того, обладатели двойного гражданства могут быть лишены гражданства Латвии.

Информацию о полученных повестках можно предоставить, написав на электронную почту VDD dd@vdd.gov.lv, а также позвонив по круглосуточному номеру телефона службы 67 208 964. VDD гарантирует конфиденциальность предоставившего информацию.