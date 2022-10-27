Россия угрожает атаковать коммерческие спутники США, если они продолжат использоваться для предоставления Киеву информации о войне в Украине.
"Законная цель для удара": Россия грозит сбивать западные спутники
Это опасный шаг со стороны США - использовать коммерческие спутники в военных конфликтах, заявил в ООН представитель МИД России Константин Воронцов.
"Квазигражданская инфраструктура может стать законной целью для ответного удара. Из-за действий Запада возникают неоправданные риски для мирной деятельности в космосе и многочисленных социально-экономических процессов на земле, от которых зависит благосостояние людей, прежде всего в развивающихся странах", - заявил Воронцов.
Спутниковые снимки играют важную роль в войне. Несколько западных стран предоставляют Киеву спутниковые данные в оборонных целях. Так как российская спутниковая сеть не такая разветвленная, Украина имеет в этой области определенное превосходство.
Сбивать спутники России по силам.
В ноябре прошлого года Россия сбила один из своих устаревших спутников, что вызвало возмущение международного сообщества.
Илон Маск, основатель компании SpaceX, поставляющей спутники Starlink в Украину, подчеркивал, что армия РФ пытается разрушить и эту систему.
Для помощи Украине используются спутники и других коммерческих компаний, в том числе Maxar, Planet и BlackSky.
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