Польские власти одновременно снесли сразу четыре памятника воинам Красной армии, возведенных после Второй мировой войны. Власти страны считают эти монументы символами коммунистической системы, которая на самом деле не освободила Польшу, а установила там тоталитарный режим. В Кремле подобные утверждения назвали "чудовищной ложью".
"Памятники лжи". В Польше снесены сразу четыре монумента воинам Красной армии
За сносом монументов в городах Глубчице, Бычина, Боболице и Сташув можно было в прямом эфире следить в интернете. Юридически решение о сносе памятников обосновали принятым еще в 2016 году законом, запрещающий пропаганду тоталитарной идеологии.
"Это памятник лжи, - сказал во время сноса одного из монументов в городе Глубчице глава польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий. - В 1945 году советы нас не освободили, они принесли нам новое рабство".
По словам Навроцкого, современная Россия по сути унаследовала эту идеологию, и сейчас это привело к трагическим последствиям в виде развязанной Кремлем войны против Украины.
"В конце концов, это символ системы, дух которой все еще жив в сегодняшней Российской Федерации и которая - руководствуясь своими ценностями и своим взглядом на мир - несет смерть современным украинцам в XXI веке", - сказал глава польского Института исторической памяти.
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В четверг снос памятников и заявления Навроцкого прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Это чудовищная ложь, - сказал Песков (цитата по агентству Интерфакс). - Очередная попытка оболванивать молодое поколение поляков и растить их, вскармливая, питая этой ложью и провоцируя ненависть к русским".
"Граждане России, других республик, которые входили в состав Советского Союза, погибли, освобождая Польшу", - добавил Песков.
Какие монументы были снесены
По словам главы польского Института национальной памяти, в стране остается около 30 монументов советским воинам, хотя их постепенно сносят. Как уточняет польское агентство ПАП, с учетом четырех только что снесенных мемориалов с начала года в стране было разрушено уже восемь подобных памятников.
По данным ПАП, монумент "В благодарность Красной армии" был установлен в городском парке Глубчице в 1945 году. Он посвящен памяти советских военных, погибших в этом районе во время войны.
Памятник в Бычине также установили в 1945 году, он посвящен памяти 38 солдат Красной армии, которые погибли во время боев за город. В 1950-е годы останки советских военнослужащих были перенесены на другие кладбища, однако монумент остался.
Памятник в городе Боболице в 1945 году построили сами красноармейцы. Изначально под ним также лежали тела шести советских военных, погибших во время боев, однако затем останки были перезахоронены.
Четвертый монумент из тех, что были снесены в четверг, находился у леса неподалеку от города Сташув. На нем была надпись: "На этом месте 12 января 1945 года в 4 часа утра войска Первого Украинского фронта Советской армии под командованием маршала Конева ураганным огнем начали зимнее наступление, в ходе которого была освобождена Польша и разбит нацизм. Слава непобедимой Советской армии!".
Памятники советским воинам в последние месяцы активно сносят также в странах Балтии.
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