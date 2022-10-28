Российский рок- и рэп-музыкант Noize MC (настоящее имя - Иван Алексеев) дал большое интервью Юрию Дудю, где рассказал об отъезде из РФ вместе с семьей и жизни в Литве.
Видео ⟩ "Встретил их на латвийской границе": Noize MC об отъезде из РФ и новом доме
Noize MC уже чувствовал, что в стране неспокойно и ситуация накаляется. Особенно она обострилась после признания ЛНР и ДНР. Музыкант хотел поторопить команду и к 23 февраля выпустить концертную версию "Столетняя война", снятую на Adrenaline Stadium. Видео вышло...
"А 24 февраля началась война..." - сказал музыкант в интервью Юрию Дудю.
После этого Noize MC стал действовать по заранее придуманному плану - решил уехать из страны вместе с родными. Через правозащитников они стали оформлять визы. Им это предлагали сделать давно - в конце 2021 года. Артист вылетел из страны первым, чтобы встречать семью уже в Литве. Его супруга Анна собрала вещи, взяла детей, села за руль из поехала на машине через границу.
"Я встретил их на латвийской границе. Потому что в тот момент уже появились посты на границе с Беларусью. Если бы они ехали сразу в Литву, то пришлось бы проходить две границы", - объяснил Noize MC.
В России рэпер не мог оставаться. "Для меня оставалось два сценария: сесть в тюрьму за антивоенную деятельность или помалкивать в тряпочку и продолжать зарабатывать, но уже не концертами", - пояснил Noize MC. На тот момент проводить концерты в России уже не давали. Иван не отрицает, что ему все равно пришлось бы сесть в тюрьму, а его семью не ждало бы ничего хорошего. Детям артиста бы объясняли, что такие люди, как их отец, предатели и враги, а он хотел их "растить свободными и дать им международные перспективы".
"В России этого невозможно сейчас добиться", - подчеркнул он.
Детям родители сказали все прямо и как есть - конечно, они расстроились, но все поняли.
Теперь Иван вместе с семьей проживает в Литве. Ему в Вильнюсе отлично. Он не мог бы сказать, что это не его дом. "Мне очень нравится здесь. Мне очень нравится Вильнюс", - говорит он.
Noize MC называет столицу Литвы городом прогулок, "пряничным" и старинным. Музыканту нравится все, кроме климата. Ему нравятся литовцы. Русофобии Noize MC в Литве не наблюдал. Он подчеркивает, что все, о чем говорит российская пропаганда - это неправда.
Видео: Интервью с Noize MC
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