Видео ⟩ "Встретил их на латвийской границе": Noize MC об отъезде из РФ и новом доме

После этого Noize MC стал действовать по заранее придуманному плану - решил уехать из страны вместе с родными. Через правозащитников они стали оформлять визы. Им это предлагали сделать давно - в конце 2021 года. Артист вылетел из страны первым, чтобы встречать семью уже в Литве. Его супруга Анна собрала вещи, взяла детей, села за руль из поехала на машине через границу.

"Я встретил их на латвийской границе. Потому что в тот момент уже появились посты на границе с Беларусью. Если бы они ехали сразу в Литву, то пришлось бы проходить две границы", - объяснил Noize MC.

В России рэпер не мог оставаться. "Для меня оставалось два сценария: сесть в тюрьму за антивоенную деятельность или помалкивать в тряпочку и продолжать зарабатывать, но уже не концертами", - пояснил Noize MC. На тот момент проводить концерты в России уже не давали. Иван не отрицает, что ему все равно пришлось бы сесть в тюрьму, а его семью не ждало бы ничего хорошего. Детям артиста бы объясняли, что такие люди, как их отец, предатели и враги, а он хотел их "растить свободными и дать им международные перспективы".