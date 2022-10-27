Видео ⟩ Хозяева за границей: за это время сгорел дом возле Ропажи

Вскоре после 7:00 утра около Ропажи загорелся частный дом. Сосед заметил пламя вдалеке, когда рубил дрова. Но приехав на вызов, пожарные столкнулись с рядом сложностей.

Командир бригады пояснил, что для предотвращения образования новых очагов огня пришлось долго и аккуратно разбирать конструкции и каждую деталь обливать водой. Работы по тушению продолжались весь день.

Владельцы здания находятся за границей и до сих пор не видели что случилось с их домом. Полиция выясняет причину возгорания, но пожарные допускают возможность короткого замыкания в электросети.

Видео: Сюжет программы Degpunktā на латышском языке