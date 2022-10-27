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Видео ⟩ Хозяева за границей: за это время сгорел дом возле Ропажи

rus.tvnet.lv
Хозяева за границей: за это время сгорел дом возле Ропажи
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Пожар в доме. Иллюстративное фото
Пожар в доме. Иллюстративное фото Фото: DedMityay/shutterstock

Утром в четверг, 27 октября, огрские пожарные выехали на тушение возгорания в сельском частном доме. Чтобы ликвидировать пламя, пришлось потратить целый день. Пожарные аккуратно разобрали здание до фундамента. Владельцы здания в это время находились за границей, сообщает программа Degpunktā.

Вскоре после 7:00 утра около Ропажи загорелся частный дом. Сосед заметил пламя вдалеке, когда рубил дрова. Но приехав на вызов, пожарные столкнулись с рядом сложностей.

Командир бригады пояснил, что для предотвращения образования новых очагов огня пришлось долго и аккуратно разбирать конструкции и каждую деталь обливать водой. Работы по тушению продолжались весь день.

Владельцы здания находятся за границей и до сих пор не видели что случилось с их домом. Полиция выясняет причину возгорания, но пожарные допускают возможность короткого замыкания в электросети.

Видео: Сюжет программы Degpunktā на латышском языке

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