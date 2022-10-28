Смертность российских военных в Украине: действительно ли этнические меньшинства погибают чаще?

В случае бурятов и тувинцев более высокая смертность, по всей видимости, объясняется более высоким набором контрактников в социально и экономически менее благополучных регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Среди регионов с более высокой смертностью на душу населения - не только Бурятия и Тува, но и Республика Алтай, Забайкальский край, Еврейская АО, Сахалинская область. В более экономически успешных национальных республиках (Якутия, Татарстан) служба в армии является менее привлекательной для молодых мужчин карьерной траекторией и, соответственно, число погибших военных на душу населения намного меньше. В Бурятии, большинство населения которой составляют этнические русские, смертность военных-бурятов выше, чем для русских, всего примерно на 20-25%.

Скорее всего, этническое неравенство в данном случае является следствием территориального неравенства, а не результатом сознательной политики дискриминации. Эта особенность характерна не только для российской армии, воюющей сейчас в Украине. В армии США во время войн в Корее, Вьетнаме и Ираке с большей вероятностью погибали военнослужащие из бедных штатов и районов (они чаще шли служить в армию), а американцы латиноамериканского происхождения погибали в Ираке чаще, чем белые или афроамериканцы.

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