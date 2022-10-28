Пт, 28.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Рижский театр Чехова не будет убирать из названия слово "русский"

rus.tvnet.lv
Рижский театр Чехова не будет убирать из названия слово "русский"
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments 1
Дана Бйорк
Дана Бйорк Фото: Zane Bitere/LETA

Директор Рижского русского театра имени Михаила Чехова Дана Бйорк подчеркнула, что учреждение не намерено менять свое название, как это ранее сделал Русский драматический театр Литвы. Об этом она заявила в интервью телеканалу LTV в передаче "Утренняя панорама". 

"Нет, мы не планируем менять название. Хотя на нашем театре изменена вывеска. Не "Рижский русский театр", а "Театр имени Михаила Чехова" на латышском языке и полное название на русском", - сказала Дана Бйорк.  

"Я уже неоднократно публично заявляла и скажу снова, что одна из задач нашего театра сегодня и сейчас - защищать русский язык и культуру, а также напомнить всему обществу, что русская культура и язык не виноваты в безумных мыслях, действиях и решениях одного человека, с которыми не согласна большая часть русскоязычного общества (думающая на русском языке), особенно лояльное общество в Латвии", - добавила она.

Дана Бйорк заметила, что миссия театра в том, чтобы использовать русскую драматургию как средство противостояния русскому империализму.

"Если мы будем бежать от слова "русский", то мы будем бежать от своего естества. От того естества, которое противостоит тому, что сейчас движется со стороны Российской Федерации", - объяснила директор театра. 

Напомним, ранее Русский драматический театр Литвы изменил название на Вильнюсский старый театр.

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх