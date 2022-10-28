Рижский театр Чехова не будет убирать из названия слово "русский"

"Нет, мы не планируем менять название. Хотя на нашем театре изменена вывеска. Не "Рижский русский театр", а "Театр имени Михаила Чехова" на латышском языке и полное название на русском", - сказала Дана Бйорк.

"Я уже неоднократно публично заявляла и скажу снова, что одна из задач нашего театра сегодня и сейчас - защищать русский язык и культуру, а также напомнить всему обществу, что русская культура и язык не виноваты в безумных мыслях, действиях и решениях одного человека, с которыми не согласна большая часть русскоязычного общества (думающая на русском языке), особенно лояльное общество в Латвии", - добавила она.

Дана Бйорк заметила, что миссия театра в том, чтобы использовать русскую драматургию как средство противостояния русскому империализму.

"Если мы будем бежать от слова "русский", то мы будем бежать от своего естества. От того естества, которое противостоит тому, что сейчас движется со стороны Российской Федерации", - объяснила директор театра.

Напомним, ранее Русский драматический театр Литвы изменил название на Вильнюсский старый театр.