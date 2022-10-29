Собчак перестала быть подозреваемой по делу о вымогательстве

По данному делу проходят ее коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский. В СМИ со ссылкой на неназванный источник появилась информация, что МВД отменило постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой. Теперь телеведущая якобы проходит по делу как свидетель.

Напомним, 24 октября по обвинению в вымогательстве через Telegram-каналы были задержаны коммерческий директор журналистки и телеведущей Ксении Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский. 26 октября в подмосковном доме Собчак прошли обыски. Сама знаменитость уехала из России в Литву через Беларусь по израильскому паспорту. В МВД РФ сообщили, что журналистка не уведомляла о получении гражданства Израиля, хотя закон к этому обязывает. Теперь Ксении Собчак грозит штраф до 200 тысяч рублей (около 3,2 тысячи евро) или 400 часов исправительных работ.