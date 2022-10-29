Видео ⟩ "Она врезалась в мою машину". В Золитуде на "зебре" сбили почтальона

Почтальона с корреспонденцией жителей Золитуде увезли в больницу. Авария произошла на ярко обозначенном пешеходном переходе перед супермаркетом Rimi.

Водитель автомобиля говорит, что не видел велосипедистку. "Она врезалась в бок машины. Получается, она в меня врезалась", - говорит он.

Более подробно причину невнимательности мужчина объяснить не смог. Водитель в шоковом состоянии стоял рядом с машиной скорой помощи, пока врачи оказывали женщине неотложную помощь.

Сын пострадавшей попросил другую велосипедистку, которая в момент аварии также ехала по улице Грамздас, присмотреть за рабочим велосипедом его матери, пока не будут улажены все формальности с полицией. Женщина согласилась помочь.

Сын потерпевшей за кадром сказал, что зол на невнимательных автоводителей. Он считает, что мать не виновата в аварии. Полиция, приняв объяснение от водителя, скорее всего, рассудит так же.

Правила дорожного движения гласят, что при подъезде к переходу водитель должен внимательно проверять, не приближаются ли пешеходы.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

За сутки в Латвии зарегистрировано 117 ДТП

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 117 дорожно-транспортных происшествий, сообщили в Государственной полиции. В зарегистрированных ДТП пострадали 10 человек, один человек погиб. Среди пострадавших один пешеход, трое велосипедистов и один водитель электросамоката.

За минувшие сутки на дорогах Латвии зафиксировано 171 превышение разрешенной скорости движения. Кроме того, за прошедшие 24 часа за управление автомобилем в нетрезвом виде были задержаны 11 водителей.

Всего в указанный период в сфере дорожного движения было принято 405 постановлений об административных правонарушениях.