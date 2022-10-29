Утром в пятницу, 28 октября, на улице Грамздас в Риге автомобиль сбил сотрудницу почты на велосипеде, когда та переезжала пешеходный переход. Мужчина говорит, что не заметил потерпевшую, сообщает программа Degpunktā на TV3.
Видео ⟩ "Она врезалась в мою машину". В Золитуде на "зебре" сбили почтальона
Почтальона с корреспонденцией жителей Золитуде увезли в больницу. Авария произошла на ярко обозначенном пешеходном переходе перед супермаркетом Rimi.
Водитель автомобиля говорит, что не видел велосипедистку. "Она врезалась в бок машины. Получается, она в меня врезалась", - говорит он.
Более подробно причину невнимательности мужчина объяснить не смог. Водитель в шоковом состоянии стоял рядом с машиной скорой помощи, пока врачи оказывали женщине неотложную помощь.
Сын пострадавшей попросил другую велосипедистку, которая в момент аварии также ехала по улице Грамздас, присмотреть за рабочим велосипедом его матери, пока не будут улажены все формальности с полицией. Женщина согласилась помочь.
Сын потерпевшей за кадром сказал, что зол на невнимательных автоводителей. Он считает, что мать не виновата в аварии. Полиция, приняв объяснение от водителя, скорее всего, рассудит так же.
Правила дорожного движения гласят, что при подъезде к переходу водитель должен внимательно проверять, не приближаются ли пешеходы.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
За сутки в Латвии зарегистрировано 117 ДТП
За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 117 дорожно-транспортных происшествий, сообщили в Государственной полиции. В зарегистрированных ДТП пострадали 10 человек, один человек погиб. Среди пострадавших один пешеход, трое велосипедистов и один водитель электросамоката.
За минувшие сутки на дорогах Латвии зафиксировано 171 превышение разрешенной скорости движения. Кроме того, за прошедшие 24 часа за управление автомобилем в нетрезвом виде были задержаны 11 водителей.
Всего в указанный период в сфере дорожного движения было принято 405 постановлений об административных правонарушениях.
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