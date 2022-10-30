Мать Ксении Собчак покидает пост сенатора, а у Богомолова проблемы?

Стоит сказать, что на момент развития событий Ксении уже не было в России. Из своего отъезда она устроила целый детектив - сначала купила билет в Дубай, а потом - в Турцию. Но на самом деле Собчак уехала в Беларусь, а оттуда - в Литву. Границу она пересекла пешком с израильским паспортом, а потому виза ей была не нужна. Ее прибытие подтвердили власти Литвы.

Портал Popcake.tv отмечает, что в связи с действиями Ксении Собчак в поле зрения правоохранительных органов попал ее супруг Константин Богомолов, который как раз и встречал оперативников в их доме. СМИ пишут, что власти теперь проверяют, нет ли у Богомолова второго гражданства, о котором он не сообщил. Если у режиссера найдут паспорт другой страны, то его могут привлечь к уголовной ответственности.

Ранее стало известно, что Ксении Собчак грозит штраф до 200 тысяч рублей (около 3,2 тысячи евро) или 400 часов исправительных работ за то, что она не сообщила органам МВД РФ о том, что у нее есть израильское гражданство.

Константин Богомолов Фото: скриншот видео