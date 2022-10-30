Еженедельно RUS TVNET в рубрике "Звездные страсти" обозревает самые громкие и скандальные новости последних дней, о которых можно узнать из желтой прессы и засомневаться в их достоверности. Конечно, на этот раз появилась масса слухов вокруг Ксении Собчак и ее родных. Итак, поехали!
Мать Ксении Собчак покидает пост сенатора, а у Богомолова проблемы?
Мать Ксении Собчак покидает пост сенатора?
В Сети появилась новая порция слухов о родных Ксении Собчак. Портал Popcake.tv пишет о том, что ее мать якобы покидает высокую должность сенатора по собственному желанию. Людмила Нарусова была челном Совета Федерации двадцать лет назад. На сегодняшний день в верхней палате парламента страны она представляет Республику Тыва. Еще 4 года Нарусова могла занимать эту должность, но сегодня в СМИ появилась новость о ее уходе. Подтверждения этой информации не нашлось.
Сама Людмила Нарусова опровергла слухи: "Это фейк, фейки я не комментирую. Кому-то очень хочется этого".
Напомним, что органы сейчас расследуют дело о вымогательстве 11 миллионов у главы "Ростеха". Главными подозреваемыми считают директора Собчак и экс-главу издания Tatler. Ксения покинула РФ - журналистка отправилась в Литву через Беларусь. Известно, что у нее имеется израильский паспорт, о котором в МВД России не знали.
За Константина Богомолова взялась Генеральная прокуратура?
На этой неделе Ксения Собчак уехала из России. Она стала подозреваемой в деле о вымогательстве, по которому были задержаны два человека - коммерческий директор журналистки и экс-глава Tatler. На утро после его ареста в загородном доме Собчак прошел обыск.
Стоит сказать, что на момент развития событий Ксении уже не было в России. Из своего отъезда она устроила целый детектив - сначала купила билет в Дубай, а потом - в Турцию. Но на самом деле Собчак уехала в Беларусь, а оттуда - в Литву. Границу она пересекла пешком с израильским паспортом, а потому виза ей была не нужна. Ее прибытие подтвердили власти Литвы.
Портал Popcake.tv отмечает, что в связи с действиями Ксении Собчак в поле зрения правоохранительных органов попал ее супруг Константин Богомолов, который как раз и встречал оперативников в их доме. СМИ пишут, что власти теперь проверяют, нет ли у Богомолова второго гражданства, о котором он не сообщил. Если у режиссера найдут паспорт другой страны, то его могут привлечь к уголовной ответственности.
Ранее стало известно, что Ксении Собчак грозит штраф до 200 тысяч рублей (около 3,2 тысячи евро) или 400 часов исправительных работ за то, что она не сообщила органам МВД РФ о том, что у нее есть израильское гражданство.
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