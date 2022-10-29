Министерство обороны России утверждает, что Военно-морские силы Великобритании повредили газопровод Nord Stream, на котором в конце сентября были обнаружены большие утечки. Никаких доказательств этих обвинений Россия не предоставила, пишет "Медуза".
Россия обвинила Великобританию в причастности к повреждению газопровода Nord Stream
"Представители ВМС [Военно-морских сил] Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", - говорится в сообщении министерства.
На Западе в подрыве газопроводов подозревают Россию.
Кроме того, Минобороны России в субботу обвинило Великобританию и в атаке дронов на Севастополь. По версии Минобороны, подготовка атаки проходила под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области.
Комментарий Минобороны Великобритании
В министерстве обороны Великобритании назвали "ложными утверждениями эпического масштаба" версию оборонного ведомства РФ о виновных в подрыве газопроводов Nord Stream - 1 и Nord Stream -2 26 сентября. Заявление британского Минобороны распространено в субботу, 29 октября, в Twitter, пишет DW.
"Чтобы отвлечь внимание от катастрофических последствий незаконного вторжения в Украину, министерство обороны России прибегает к распространению ложных утверждений эпического масштаба", - подчеркивается в комментарии британского ведомства.
"Эта выдуманная история говорит больше о спорах в российском правительстве, чем о Западе", - уверены в Минобороны Соединенного Королевства.
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