Видео ⟩ ДТП в Кенгарагсе: автомобиль врезался в ограждение Южного моста. Люди попали в ловушку

Спасатели получили вызов на улицу Маскавас в Кенгарагсе вскоре после полуночи - там, на Южном мосту, произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль врезался в ограждающие конструкции моста, внутри оказались заблокированными люди.

Один человек выбрался из машины самостоятельно, для освобождения другого пришлось воспользоваться гидроинструментом. Пострадавшего передали медикам Скорой медицинской помощи.

Проезжая часть на месте происшествия была приведена в порядок.

В полиции RUS TVNET также сообщили, что вызов на место происшествия на съезде с Южного моста на улицу Маскавас был получен около 00:10 ночью на 30 октября. ПО данным полиции, водитель, управляя автомобилем BMW, врезался в ограждение, в результате чего машина перевернулась. В результате инцидента пострадали два человека, которые находились в автомобиле. В полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

За сутки в Латвии зарегистрировано 113 ДТП

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествий, сообщили в Государственной полиции.

В зарегистрированных вчера ДТП пострадало в общей сложности 14 человек. Среди пострадавших было двое пешеходов, один велосипедист и шесть водителей электросамокатов.

На дорогах страны за сутки было зафиксировано 200 нарушений скоростного режима.

Кроме того, за вождение в состоянии алкогольного опьянения задержано 25 водителей, один водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Всего за минувшие сутки в сфере дорожного движения принято 459 постановлений об административных правонарушениях, из которых 175 зафиксированы в Рижском регионе.