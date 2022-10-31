Видео ⟩ Стас Давыдов о TikTok: "Сначала мне было очень стыдно"

"Стас Давыдов в TikTok - это контент, который не стыдно посмотреть. Это не настоящий TikTok-контент. Он достаточно информативный... Даже в каком-то смысле получается развлекательный контент. Так что можно смотреть всем. Даже тем, кто ненавидит TikTok", - говорит блогер.

В TikTok у Давыдова миллион подписчиков, а найти его можно по имени @orangebrains:

"Я снимаю видео про интересные факты, новости, какие-то события, которые нахожу в интернете, которые могут удивить", - рассказывает Стас, добавляя, что названия его деятельность не имеет, но каждый свой ролик он начинает со слов "Прикинь, че нашел…".