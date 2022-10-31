Латвийский блогер Стас Давыдов хорошо известен интернет-пользователям по YouTube-шоу "This is Хорошо", а потому популярность в Сети и звание блогера-миллионника для него не являются чем-то новым. Но публикации роликов в TikTok стали для опытного создателя контента настоящим вызовом...
Видео ⟩ Стас Давыдов о TikTok: "Сначала мне было очень стыдно"
"Стас Давыдов в TikTok - это контент, который не стыдно посмотреть. Это не настоящий TikTok-контент. Он достаточно информативный... Даже в каком-то смысле получается развлекательный контент. Так что можно смотреть всем. Даже тем, кто ненавидит TikTok", - говорит блогер.
В TikTok у Давыдова миллион подписчиков, а найти его можно по имени @orangebrains:
"Я снимаю видео про интересные факты, новости, какие-то события, которые нахожу в интернете, которые могут удивить", - рассказывает Стас, добавляя, что названия его деятельность не имеет, но каждый свой ролик он начинает со слов "Прикинь, че нашел…".
@orangebrains до 666 наверно планирует дойти. 🤔 #пауки #тарантул #пауки #биполярноерасстройство ♬ Blue Blood - Heinz Kiessling & Various Artists
О самом приложении TikTok Давыдов шутит и считает его основным приложением, которое задает тренды в Сети.
"О существовании TikTok я узнал, рассказывая о нем на YouTube-канале с новостями. После сам решил зарегистрироваться, потому что я - долбаный блогер и мне нужно присутствовать на разных площадках", - объясняет он.
После регистрации Стас какое-то время ничего в этом приложении не делал. Он просто понимал, что как блогер должен прийти на эту площадку.
"Мне с момента публикации первого видео было вообще очень стыдно, что я что-либо публикую в TikTok”, - признается Стас. У него даже вначале описание страницы в TikTok было: "Мне очень стыдно".
"Сейчас оно сменилось на "Мне уже почти не стыдно", - с улыбкой добавляет блогер. Теперь он готов перейти на следующий этап. Стас подчеркивает, что он нашел уже какую-то свою нишу.
Феномен популярности TikTok, по мнению блогера, в том, что это приложение, которое пришло в свое время - время, когда большинство смотрит видео с мобильных устройств: "TikTok - это приложение, которое вот прямо максимально заточено под то, чтобы хорошо работать с телефона. Это очень круто! Но это было не единственное такое приложение. Поэтому я считаю, что там нет феномена, там просто много денег вложено в маркетинг, чтобы выделиться".
Первый момент, когда Давыдов, наверное, ощутил какую-то популярность, это когда он ехал в троллейбусе и услышал, как кто-то произносит его имя и хихикает. Правда, Стас добавил, что это больше те, кто его узнает по YouTube, а фаны из TikTok просто подходят и обнимают.
Большинство блогеров, с которыми общался Стас, относятся к TikTok как к совершенно нормальному явлению.
К тому же многие блогеры из тех, с кем он в последнее время общался, сами тиктокеры, которые после стали блогерами. Давыдов поясняет, что многие "ортодоксальные" YouTube-блогеры до сих пор относятся к TikTok как к платформе, куда иногда можно залить видео, но не воспринимают ее достаточно серьезно.
Действительно, там есть проблемы с монетизацией, а потому ряд ютуберов не воспринимают TikTok как платформу для заработка.
Стас Давыдов уверен, что в TikTok, несомненно, можно заработать. О себе он это не может сказать, потому что он там ничего не зарабатывает: "Для меня TikTok нужен только как для вампира, как новая кровь, чтобы обновлять аудиторию".
Стас считает, что в Латвии аудитория, в принципе, достаточно небольшая, а контента на латышском языке мало: "Поэтому здесь любой тиктокер, который особенно начинает делать контент на латышском языке, получает очень преданную аудиторию".
Он здесь провел параллель с YouTube: "У нас у самого крупного техноблогера в Латвии по 2000 просмотров на видео, что в масштабах мировых очень мало. Тем не менее в Латвии его как техноблогера на латышском языке знают, потому что он, ну, грубо говоря, охватывает там 90% той латышскоговорящей аудитории, которая интересуется техникой".
Тем, кто начинает, можно посоветовать задуматься: "А не стыдно ли мне за то, что я делаю?".
В принципе, это важный момент - посмотреть так со стороны, а не стыдно ли", - рассуждает блогер. Он уверен, что если самому автору не стыдно - то все в порядке.
"Если сейчас не стыдно, то все хорошо!" - подытоживает Стас.
О рубрике "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ"
Короткие веселые видеоролики, в которых люди танцуют или подпевают мелодиям популярных песен, делятся рецептами, развлекают или радуют тысячи и миллионы людей по всему миру. TikTok начал свое победное шествие и в Латвии, поэтому TVNET GRUPA представляет новую рубрику, в которую приглашает латвийских тиктокеров. Итак, "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ".
@orangebrains в темноте в туалет ходить не страшно. #глаз #протез #киберпанк ♬ Blue Blood - Heinz Kiessling & Various Artists
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