Латвийский востребованный пктер Мартиньш Вилсонс признался в интервью изданию Ieva, что ему в голову часто закрадываются мысли о смерти.
Актер Мартиньш Вилсонс: "Мне надо быть готовым. Я должен быть со смертью на ты"
Публикуем фрагмент из интервью!
- О чем вы часто думаете?
- Мой разум всю жизнь занимала одна мысль - как прожить без стыда. Но для этого... Сегодня утром, ехав с дубляжа, я сидел в пробке и думал: "Интересно, сколько я еще проживу?" И я думаю, что думаю, что еще довольно много. Потому что у меня есть план - список того, что я хочу сделать. Смерть - это уже большое приключение, но это еще нужно заслужить.
- У тебя есть маленькая дочка. ЧТо за вопрос о том, как долго можно еще жить!
- Выбора то нет - надо жить.
Конечно, надо жить! Но дети примут меня в любом варианте - буду ли я жив или мертв. От этого особо ничего не меняется. Главное, подарить им то, что нельзя выразить словами. Что-то, что будет держать их вместе.
- Вы действительно задумались о возрасте?
- Не о возрасте, о смерти! Я вообще не думаю о возрасте. Мы уже умираем в разном возрасте. Но думаю - смерть придет неожиданно или как-то так...
- Чтобы вы хотели?
- Мне надо быть готовым. Я должен быть со смертью на ты. Это как ждать друга, когда он придет, но надо подготовиться. А потом: "Чау, я ухожу, у меня все сделано. Я хотел бы исчезнуть. Ну, не то чтобы исчезнуть и не найтись, а пропасть.
- Не может быть, чтобы человек с утра сидел в пробке и только об этом и думал...
- Нет, не может быть! Потому что я уже решил, что должен быть здесь еще тридцать лет. Но тех, кто живет долго, хвалят уже за то, что они долго тянут, а не за то, что они сделали.
Потому что так жить в обществе, тереться, тусоваться - это глупо, это ничего. Единственное, если ты знаешь, что ты хочешь дать своей работой другим, то это другое дело! Тогда вы уже обмениваетесь какими-то нужными вибрациями. Все наше существо эзотерично - не для того мы пришли сюда, чтобы пожрать, сходить в туалет и сдохнуть.
Напомним, 67-летний Мартиньш Вилсонс является отцом восьмерых детей. У актера пять сыновей и три дочери. Осенью 2015 года у знаменитости родилась дочь. Первый ребенок появился на свет, когда Мартиньшу было 19 лет. Вилсонс уже счастливый дедушка. В 2009 году он женился на возлюбленной Зане, с которой вместе до сих пор.
Интервью целиком читайте в новом номере журнала "Ieva".
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