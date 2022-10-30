Актер Мартиньш Вилсонс: "Мне надо быть готовым. Я должен быть со смертью на ты"

- Чтобы вы хотели?

- Мне надо быть готовым. Я должен быть со смертью на ты. Это как ждать друга, когда он придет, но надо подготовиться. А потом: "Чау, я ухожу, у меня все сделано. Я хотел бы исчезнуть. Ну, не то чтобы исчезнуть и не найтись, а пропасть.

- Не может быть, чтобы человек с утра сидел в пробке и только об этом и думал...

- Нет, не может быть! Потому что я уже решил, что должен быть здесь еще тридцать лет. Но тех, кто живет долго, хвалят уже за то, что они долго тянут, а не за то, что они сделали.

Потому что так жить в обществе, тереться, тусоваться - это глупо, это ничего. Единственное, если ты знаешь, что ты хочешь дать своей работой другим, то это другое дело! Тогда вы уже обмениваетесь какими-то нужными вибрациями. Все наше существо эзотерично - не для того мы пришли сюда, чтобы пожрать, сходить в туалет и сдохнуть.

Напомним, 67-летний Мартиньш Вилсонс является отцом восьмерых детей. У актера пять сыновей и три дочери. Осенью 2015 года у знаменитости родилась дочь. Первый ребенок появился на свет, когда Мартиньшу было 19 лет. Вилсонс уже счастливый дедушка. В 2009 году он женился на возлюбленной Зане, с которой вместе до сих пор.

Интервью целиком читайте в новом номере журнала "Ieva".