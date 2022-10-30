Достойно фильмов о Бонде: видео атаки беспилотника на корабли РФ в Черном море

Как сообщалось, в субботу в крупнейшем городе аннексированного Россией Крымского полуострова Севастополе раздались взрывы, а оккупационные власти закрыли паромное и катереное движение в морской бухте у города, сообщили местные Telegram-каналы? российские официальные СМИ и представители оккупационных властей.

Через несколько часов после первых сообщений о взрывах Минобороны России опубликовало заявление, в котором утверждалось, что в 4 часа утра украинские вооруженные силы нанесли удар беспилотниками по кораблям и повредили один их них.

Сообщается, что в атаке участвовали девять воздушных и семь наводных беспилотников, повреждены траулер "Иван Голубец" и ограждение в Южной бухте, а все воздушные цели уничтожены российскими средствами ПВО.

По мнению московского министерства, нападение готовили "украинские солдаты во главе с британскими специалистами". Эти же британские специалисты, как утверждает российское министерство, причастны к взрывам на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Министерство обороны Великобритании уже отвергло эти утверждения. "Для отвлечения внимания от катастрофического вторжения в Украину, Минобороны России прибегает к распространению ложных заявлений в эпических масштабах", - говорится в сообщении Минобороны Великобритании в Twitter.