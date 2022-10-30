Украинский журналист Андрей Чапленко опубликовал видео, на котором? возможно, запечатлена атака на корабли Черноморского флота России в Севастополе автономными беспилотными подводными аппаратами. Подлинность видео пока не подтверждена, сообщает Insider.
Достойно фильмов о Бонде: видео атаки беспилотника на корабли РФ в Черном море
Видео опубликовали украинские СМИ, а также российская ЧВК "Вагнер" в своем Telegram-аккаунте.
Назначенный российскими оккупационными властями "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что системы ПВО в Севастополе несколько часов отражали атаки беспилотников, сбив их всех. С таким же заявлением выступило Минобороны России, уточнив, что поврежден только траулер "Иван Голубец".
Опубликованные украинской стороной кадры опровергают эту информацию. На кадрах запечатлен подход беспилотного подводного беспилотника к фрегатам "Буревестник" (вероятно, фрегат "Адмирал Макаров", который фактически является новым флагманом Черноморского флота России после затопления украинскими военными крейсера "Москва") и "Тапир". На видео также виден крупный взрыв, но что именно взорвалось, пока неизвестно.
В конце сентября российские СМИ сообщили об уничтожении "вражеского плавучего беспилотника", разместив его изображение в районе бухты Абрамова рядом с военно-морской базой недалеко от места субботней массированной пятичасовой атаки на российские черноморские корабли.
Видео: Нападение наводного дрона на корабли российского Черноморского флота (подлинность видео не подтверждена)
***UPDATE***— H I Sutton (@CovertShores) October 29, 2022
Now beyond any reasonable doubt that the type of surface drones used by #Ukraine to attack Russian Navy in Sevastopol today were same as one previous found near the base. #OSINT
Reference https://t.co/vpJFzEniD6
And https://t.co/YWqnJzWTqc pic.twitter.com/bX0vZvC1Hk
Как сообщалось, в субботу в крупнейшем городе аннексированного Россией Крымского полуострова Севастополе раздались взрывы, а оккупационные власти закрыли паромное и катереное движение в морской бухте у города, сообщили местные Telegram-каналы? российские официальные СМИ и представители оккупационных властей.
Через несколько часов после первых сообщений о взрывах Минобороны России опубликовало заявление, в котором утверждалось, что в 4 часа утра украинские вооруженные силы нанесли удар беспилотниками по кораблям и повредили один их них.
Сообщается, что в атаке участвовали девять воздушных и семь наводных беспилотников, повреждены траулер "Иван Голубец" и ограждение в Южной бухте, а все воздушные цели уничтожены российскими средствами ПВО.
По мнению московского министерства, нападение готовили "украинские солдаты во главе с британскими специалистами". Эти же британские специалисты, как утверждает российское министерство, причастны к взрывам на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
Министерство обороны Великобритании уже отвергло эти утверждения. "Для отвлечения внимания от катастрофического вторжения в Украину, Минобороны России прибегает к распространению ложных заявлений в эпических масштабах", - говорится в сообщении Минобороны Великобритании в Twitter.
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