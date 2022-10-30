Вс, 30.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Под Севастополем мог быть уничтожен боевой корабль РФ "Адмирал Макаров"

rus.tvnet.lv
Под Севастополем мог быть уничтожен боевой корабль РФ "Адмирал Макаров"
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Российский военный корабль "Адмирал Макарова\"
Российский военный корабль "Адмирал Макарова\" Фото: photomatika/Shutterstock

В Севастопольской бухте в субботу, 29 октября, получили повреждения по меньшей мере три корабля Черноморского флота России, сообщила в Twitter группа активистов-добровольцев GeoConfirmed, которая анализирует информацию, доступную в открытых источниках.

Проанализировав опубликованные очевидцами видеозаписи, активисты подтвердили, что российские военные пытались сбить беспилотники с двух разных позиций, в том числе с вертолета, а на один беспилотник была сброшена взрывчатка.

На видео также зафиксировано нападение на корабли ВМФ России "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров", а также тральщик "Иван Голубец". Возможно, дронам все-таки удалось пойти тараном на эти корабли, сообщает GeoConfirmed.

На основании видео можно сделать вывод, что беспилотные наводные дроны находились рядом как минимум с четырьмя кораблями.

По данным активистов, в атаке на российские корабли было задействовано от шести до восьми наводных беспилотников, три из которых смогли поразить корабли, еще три продолжали передвигаться по воде в течение дня, а два, вероятно, были уничтожены.

Активисты также подвергли сомнению заявление России о том, что появившиеся на видео корабли якобы участвовали в "зерновой сделке", заявив, что контроль над зерновыми коридорами в контролируемом Россией заливе нелогичен.

Россия обвинила в атаках беспилотников на корабли вооруженные силы Украины и заявила, что пострадал только один корабль.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх