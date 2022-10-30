Под Севастополем мог быть уничтожен боевой корабль РФ "Адмирал Макаров"

GeoConfirmed Investigation.



What happened in Sevastopol, Crimea?

A @GeoConfirmed thread.



We gathered a lot of footage en we will number our tweets xx/



Thx @TilmanPlan4Risk for this picture.



01/ pic.twitter.com/bJ4A3rcp1P — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) October 29, 2022

Проанализировав опубликованные очевидцами видеозаписи, активисты подтвердили, что российские военные пытались сбить беспилотники с двух разных позиций, в том числе с вертолета, а на один беспилотник была сброшена взрывчатка.

На видео также зафиксировано нападение на корабли ВМФ России "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров", а также тральщик "Иван Голубец". Возможно, дронам все-таки удалось пойти тараном на эти корабли, сообщает GeoConfirmed.

На основании видео можно сделать вывод, что беспилотные наводные дроны находились рядом как минимум с четырьмя кораблями.

По данным активистов, в атаке на российские корабли было задействовано от шести до восьми наводных беспилотников, три из которых смогли поразить корабли, еще три продолжали передвигаться по воде в течение дня, а два, вероятно, были уничтожены.

Активисты также подвергли сомнению заявление России о том, что появившиеся на видео корабли якобы участвовали в "зерновой сделке", заявив, что контроль над зерновыми коридорами в контролируемом Россией заливе нелогичен.

Россия обвинила в атаках беспилотников на корабли вооруженные силы Украины и заявила, что пострадал только один корабль.