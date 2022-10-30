В Севастопольской бухте в субботу, 29 октября, получили повреждения по меньшей мере три корабля Черноморского флота России, сообщила в Twitter группа активистов-добровольцев GeoConfirmed, которая анализирует информацию, доступную в открытых источниках.
Под Севастополем мог быть уничтожен боевой корабль РФ "Адмирал Макаров"
GeoConfirmed Investigation.— GeoConfirmed (@GeoConfirmed) October 29, 2022
What happened in Sevastopol, Crimea?
A @GeoConfirmed thread.
We gathered a lot of footage en we will number our tweets xx/
Thx @TilmanPlan4Risk for this picture.
01/ pic.twitter.com/bJ4A3rcp1P
Проанализировав опубликованные очевидцами видеозаписи, активисты подтвердили, что российские военные пытались сбить беспилотники с двух разных позиций, в том числе с вертолета, а на один беспилотник была сброшена взрывчатка.
На видео также зафиксировано нападение на корабли ВМФ России "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров", а также тральщик "Иван Голубец". Возможно, дронам все-таки удалось пойти тараном на эти корабли, сообщает GeoConfirmed.
На основании видео можно сделать вывод, что беспилотные наводные дроны находились рядом как минимум с четырьмя кораблями.
По данным активистов, в атаке на российские корабли было задействовано от шести до восьми наводных беспилотников, три из которых смогли поразить корабли, еще три продолжали передвигаться по воде в течение дня, а два, вероятно, были уничтожены.
Активисты также подвергли сомнению заявление России о том, что появившиеся на видео корабли якобы участвовали в "зерновой сделке", заявив, что контроль над зерновыми коридорами в контролируемом Россией заливе нелогичен.
Россия обвинила в атаках беспилотников на корабли вооруженные силы Украины и заявила, что пострадал только один корабль.
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