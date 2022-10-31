В Елгаве мужчина предоставлял доступ к запрещенным российским телеканалам. Он задержан

Мужчина занимался распространением запрещенных в Латвии телепрограмм за вознаграждение. Задержанный мужчина 1970 года рождения ранее в поле зрения полиции не попадал. Полиция пресекла доступ клиентов задержанного к услугам нелегального телевидения.

В ходе расследования выяснилось, что на протяжении длительного времени мужчина, не зарегистрированный в качестве поставщика телевизионных услуг в Национальном совете по электронным СМИ (NEPLP) или в другом надзорном органе Европейского союза, занимался установкой запрещенного в Латвии телевидения и предоставлял нелицензионные услуги, обеспечивающие доступ к российским пропагандистским каналам, которые согласно решениям NEPLP запрещены в Латвии.

После задержания мужчины в Елгаве было проведено семь обысков, в ходе которых полиция изъяла приемники телесигнала, кодовые карты, считыватели кодовых карт и другие устройства, имеющие важное значение в качестве доказательств в уголовном процессе.

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до трех лет, временным лишением свободы, привлечением к общественным работам или штрафом. В настоящее время по отношению к подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.