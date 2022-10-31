Видео ⟩ СГБ оценивает заявления активистки РСЛ Осиповой о демонтаже советского памятника

СГБ приступила к оценке указанного случая в соответствии со своей компетенцией. Принимая во внимание вышеизложенное, СГБ пока не предоставила дополнительных комментариев.

Глава территориальной организации РСЛ в Лиепае Осипова заявила в социальных сетях, что наблюдение за сносом памятников показывает, что "нас не слушали 30 лет".

"Мы и раньше говорили, что нацисты уничтожат нашу историческую память, перепишут ее и снесут памятники нашим защитникам. Нам не поверили. Говорили, что мы радикальные силы, в то же время избиратели выбрали популистов и людей, которые не могут добиться своего", - сказала Осипова.

На своем видео она надевает солдатскую каску на деревянный крест.

"То, что мы говорили раньше, сбылось, а теперь послушайте, что будет дальше - это то, что будет со всеми теми, кто пытается нас унизить. Самое большое, что получат эти люди - это березовый крест и металлическая каска", - заявила Осипова.

Уже сообщалось, что в центре Лиепаи 25 октября без происшествий был демонтирован памятник советской армии.

Osipova jau sēž pie @Valsts_drosiba ? LKS teroristu midzenis Liepājā ir slēgts? LKS bandas darbība ir apturēta? 🤔 Kas vēl ir vajadzīgs, lai @Valsts_policija un citas drošības iestādes šo sāktu uztvert kā nacionālā naida kurināšanu? Latvieši savā zemē ir nacisti un tos uz kapiem? pic.twitter.com/8I3VrlADQW — Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) October 25, 2022