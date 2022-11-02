Видео ⟩ Такой Катю Пушкареву вы еще не видели!

В онлайн-кинотеатре START состоялась премьера тизера четвертого сезона сериала "Содержанки", в котором заметили известную по сериалу "Не родись красивой" актрису Нелли Уварову. Ради роли в эротическом триллере ей пришлось кардинально сменить имидж.
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Уварова предстала в образе пепельной блондинки с прической "удлиненный боб" и непривычно ярким макияжем. Актриса сыграла строгую бизнесвумен по имени Илона. Также выяснилось, что для этой роли Нелли сильно похудела - она сбросила не менее 10 килограммов, передает "Вокруг ТВ".
Видео: Тизер четвертого сезона сериала "Содержанки"
Подробности сюжета нового сезона сериала пока держат в тайне, известно лишь, что события в нем разворачиваются через три года после окончания третьего. Завесу же неизвестности о своей героине приоткрыла сама Нелли.
"Моя героиня Илона весьма жесткая. Ее жизнь складывалась по принципу "или ты, или тебя", поэтому она и решила выйти на верхушку пирамиды, - рассказала она изданию Super.ru. - На пробы я пришла в каком-то яростном настроении. Не помню, что этому предшествовало, но оказалось очень кстати".
"К ней можно применить много эпитетов, большая часть которых будут нелицеприятными, однако с актерской точки зрения работать с таким персонажем интересно", - отметила актриса, но добавила, что хоть ей и нравится этот образ, переносить его в реальную жизнь она не планирует.
Съемки нового сезона уже завершились, а его премьера запланирована на 2023 год. Также в сериале сыграют Дарья Мороз, Константин Лавроненко, немецкий артист Стив Виндольф, Никита Ефремов, Роза Хайруллина и другие.
Первый сезон сериала снимал режиссер Константин Богомолов.
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