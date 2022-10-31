Школьники в российском городе Лабытнанг шьют одежду для мобилизованных российских солдат в свое свободное время, сообщила в социальной сети "В Контакте" глава муниципального образования Ямало-Ненецкого автономного округа Марина Трескова.
Российские школьники шьют форму для армии после укроков
Она сообщает, что пошивом одежды занимаются учащиеся шестых-десятых классов 3-й школы города, вовлеченные в проект "Тепло наших рук для защитников Родины". В этом проекте задействовано 15 детей, которые работают под руководством школьного учителя.
"Сейчас заботливыми детскими руками изготовлено 7 комплектов одежды, в планах увеличить объем в 3 раза. Наши мужчины должны чувствовать заботу и тепло", - написала Трескова.
Ряд школ и профтехучилищ в России также сообщили о том, что учащиеся привлекаются к пошиву одежды для мобилизованных.
Практически все эти инициативы "В Контакте" снабжены хэштегом "#шьемдлянаших". В кампании по пошиву одежды принимают участие не только образовательные учреждения.
В социальной сети "В Контакте" также есть ряд групп с названиями "шьем своим" или "своими иголками" - российские пропагандистские СМИ уже назвали их волонтерским движением, созданным женщинами из Белгородской области.
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