Олег Тиньков отказался от российского гражданства

"Я официально отказался от российского гражданства! Не могу видеть все это, и ассоциироваться с путинским фашизмом! Не могу видеть, как мои бывшие соотечественники убивают и грабят просто так мирных людей. Я хочу это всё "развидеть", особенно после того, что мне пришлось пережить за последние 3 года", - написал он.