Олег Тиньков заявил, что отказался от российского гражданства. Об этом бизнесмен написал в своем Instagram.
Олег Тиньков отказался от российского гражданства
"Я официально отказался от российского гражданства! Не могу видеть все это, и ассоциироваться с путинским фашизмом! Не могу видеть, как мои бывшие соотечественники убивают и грабят просто так мирных людей. Я хочу это всё "развидеть", особенно после того, что мне пришлось пережить за последние 3 года", - написал он.
В марте этого года Великобритания ввела санкции против Олега Тинькова, но потом отменила часть из них.
Тиньков открыто выступил против войны и раскритиковал российскую армию.
В конце апреля Тиньков был вынужден продать принадлежащий ему пакет акций TCS Group Holding - головной структуры основанной бизнесменом группы "Тинькофф" - группе "Интеррос" Владимира Потанина.
Ранее от гражданства России отказались миллиардер Рубен Варданян, основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов, основатель группы фондов DST Global миллиардер Юрий Мильнер и основатель Revolut Николай Сторонский.
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