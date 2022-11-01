Суд вынес приговор по делу жителя Латвии, попавшего в Великобритании в рабство

Несколько бутербродов в день

Ранее на суде прозвучало, что троица увеличила расходы на содержание Роланда до 95 фунтов, чтобы заплатить за интернет-подключение, а затем из-за Brexit расходы выросли до 150 фунтов в неделю.

Станкевичюс держал на холодильнике таблицу с возможной суммой долга Роланда, которая измерялась в тысячах фунтов.

Прокурор на суде сказала: "Станкевичюсу и членам его банды были предъявлены обвинения. Роланд утверждает, что, когда он проживал в доме в Ньюпорте, Фрейбергс и Станкевичюс ему угрожали.

Они фактически сказали мужчине - если он что-то скажет или уедет, не заплатив долг, то будут неприятности и пострадает его семья", - продолжила прокурор.

Она на суде также пояснила, что оба обвиняемых сказали Роланду, что "плохие люди" в Латвии заставят его семью заплатить деньги" и что "Станкевичюс ранее был в тюрьме и знает других преступников".

"Прокуратура считает, что эти угрозы были выдуманными, чтобы запугать Роланда и вынудить его работать, жить в плохих условиях и большую часть зарплаты отдавать обвиняемым", - пишет ВВС со ссылкой на услышанное в суде.

Утверждается, что троица захватила контроль над зарплатными листами Роланда, рабочей электронной почтой и открыла банковские счета на его имя.

"Роланду давали несколько бутербродов на обед и ужин, но давали очень мало денег. Он жил фактически без денег", - сказала прокурор.