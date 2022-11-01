Суд вынес приговор по делу жителя Латвии, попавшего в Великобритании в рабство

Этим летом в Великобритании суд рассматривал дело гражданина Латвии Роланда Кажокса, который в Великобритании попал в рабство. Несколько дней назад суд принял решение, признав троих подозреваемых виновными в принуждении к работе, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на ВВС.
Суд принял решение
40-летний Нормунд Фрейбергс, 59-летний Йокуб Станкевичюс и 57-летняя Рута Станкевичейне были признаны виновными в требовании и организации принудительных работ.
Фрейбергс приговорен к пяти годам тюрьмы, Станкевичюс - к четырем. Рута Станкевичейне была приговорена к 20 месяцам тюрьмы с отсрочкой на 18 месяцев. До 23 июня следующего года ей нужно соблюдать комендантский час с 19 до 7 часов.
Судья Ричард Уильямс сказал, что принял во внимание проблемы со здоровьем и мобильностью женщины, однако отметил, что она принимала участие в серьезном преступлении.
Судья также указал, что общество жилого дома, где пара арендовала жилье, рассматривает возможность прервать договор аренды.
Суд подтвердил, что Фрейбергс в октябре 2017 года организовал прибытие Кажокса в Великобританию и нашел для него работу, а также поселил в доме Йокуба и его жены.
Кроме того, были подтверждены подозрения, что все трое виновных отняли у Кажокса паспорт, взяли под контроль его банковский счет, украв в общей сложности примерно 10 000 фунтов.
Виновные 11 месяцев вынуждали Кажокса работать на хлебопекарне и после этого на мясокомбинате, отнимая почти каждый заработанный фунт. Они рассказывали Кажоксу, что он должен за аренду, расходы на организацию работы и в связи с изменениями, связанными с Brexit.
Собирали проценты
Портал Apollo.lv уже сообщал, что Роланд искал работу в латвийской соцсети Draugiem.lv, где его познакомили с Фрейбергсом, который на фотографии профиля был изображен в офисе за письменным столом с логотипом британской компании Thomas Recruitment.
Прокуратура утверждала, что эта и другие фотографии профиля были предусмотрены, чтобы создать впечатление, что он якобы работает на этом предприятии, однако на самом деле это было не так.
Роланду сообщили, что он сможет работать в местной британской хлебопекарне за 8,20 фунта в час и нужно будет оплачивать расходы на содержания в размере 85 фунтов в неделю. Роланд после этого предложения перебрался в Уэльс.
В Германии латыш накопил 1000 фунтов (1191 евро). Из накопленного он заплатил Фрейбергсу примерно 600-800 евро, которые, как утверждал обвиняемый, были депозитом за жилье.
Однако суд выяснил, что по прибытии в Великобританию Роланду сообщили, что он будет жить в маленькой комнатке в Ньюпорте, которая находится в доме обвиняемых Станкевичюса и Станкевичейне.
Несмотря на то, что Роланд работал на разных работах, на суде прозвучало, что его долг вырос в три раза, так как они "ошибочно" взяли с него деньги. Например, 50 фунтов было за номер государственного страхования и 300 - за получение работы на куриной фабрике.
Пока Роланд был без работы, его долг быстро вырос, и обвиняемые добавили проценты.
Несколько бутербродов в день
Ранее на суде прозвучало, что троица увеличила расходы на содержание Роланда до 95 фунтов, чтобы заплатить за интернет-подключение, а затем из-за Brexit расходы выросли до 150 фунтов в неделю.
Станкевичюс держал на холодильнике таблицу с возможной суммой долга Роланда, которая измерялась в тысячах фунтов.
Прокурор на суде сказала: "Станкевичюсу и членам его банды были предъявлены обвинения. Роланд утверждает, что, когда он проживал в доме в Ньюпорте, Фрейбергс и Станкевичюс ему угрожали.
Они фактически сказали мужчине - если он что-то скажет или уедет, не заплатив долг, то будут неприятности и пострадает его семья", - продолжила прокурор.
Она на суде также пояснила, что оба обвиняемых сказали Роланду, что "плохие люди" в Латвии заставят его семью заплатить деньги" и что "Станкевичюс ранее был в тюрьме и знает других преступников".
"Прокуратура считает, что эти угрозы были выдуманными, чтобы запугать Роланда и вынудить его работать, жить в плохих условиях и большую часть зарплаты отдавать обвиняемым", - пишет ВВС со ссылкой на услышанное в суде.
Утверждается, что троица захватила контроль над зарплатными листами Роланда, рабочей электронной почтой и открыла банковские счета на его имя.
"Роланду давали несколько бутербродов на обед и ужин, но давали очень мало денег. Он жил фактически без денег", - сказала прокурор.
Осужденные знали, что делали
В декабре 2017 года Роланд начал работать на предприятии Faccenda Foods. Коллеги заметили, как мало продуктов у латыша, более того, он все время носил одну и ту же одежду.
Когда зимой Роланд пришел на работу в сандалиях, для него начали сбор средств на приобретение обуви.
Некоторые коллеги рассказывали, что делились с ним едой, так как заметили, что латыш наблюдает за тем, как они едят.
На суде прозвучало, что в октябре 2018 года Роланд вместе с коллегой пошел в отдел персонала предприятия и сказал, что "готов говорить".
Были вызваны представители ответственных британских структур и стражи порядка, которые арестовали троих обвиняемых.
Все они обвинения отвергали и утверждали, что им "жалко" пострадавшего латыши и они только помогали ему найти работу.
На вопрос суда о 10 000 фунтах Станкевичейне сказала, что, по ее мнению, Роланд использовал эти доходы, чтобы "послать деньги маме, купить хорошую одежду и еду".
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