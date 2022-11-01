На каких автостоянках Латвии с 2021 года зарегистрировано больше всего ДТП?

Немного меньше аварий было зарегистрировано на стоянке у Neste и Maxima в Бауске - 35, из которых 26 - в прошлом году. Столько же ДТП было зарегистрировано и у торгового центра Valleta в Валмиере, из них 24 - в 2021 году и 11 в этом.

Еще чуть меньше ДТП зарегистрировано в Елгаве, у Rimi на улице Католю - 31 (21 в 2021 году и 10 в этом), 30 ДТП - у Rietumu centrs в Лиепае (22 и 8).

Также 30 ДТП было зарегистрировано и у торгового центра Valdeka в Елгаве - в 2021 году их было 20, а за первое полугодие этого года - 10.

"Фактически можно сделать вывод, что публичные стоянки, на которых чаще всего происходят аварии, не меняются, в основном, это одни и те же объекты. У этого, конечно, есть рациональное объяснение - на этих стоянках, чаще всего у супермаркетов, выше интенсивность движения, поэтому и ДТП происходят пропорционально чаще", - указывает председатель правления LTAB Янис Абашин.

По его словам, если сравнивать статистику на более длительном этапе времени, то можно заметить, что есть публичные объекты, на которых ситуация меняется в лучшую сторону.