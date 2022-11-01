Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) обобщило статистику о совершенных ДТП на автостоянках в 2021 году и первой половине 2022 года. На каких стоянках ДТП происходят чаще всего?
На каких автостоянках Латвии с 2021 года зарегистрировано больше всего ДТП?
Обобщенные LTAB данные свидетельствует, что за этот период времени на публичных автостоянках было зарегистрировано 1188 ДТП. 745 из них в Риге, а 443 - за пределами столицы.
Из всех зарегистрированных за упомянутый период времени аварий на стоянках, в Риге больше всего ДТП произошло у торговых центров Akropole (168 ДТП), Spice (113 ДТП) и Akropole Alfa. Нужно отметить, что эти три места - единственные в Латвии, где за эти полтора года произошло больше 100 ДТП.
В Akropole в прошлом году было зарегистрировано 103 ДТП, а за два квартала этого года - 65 ДТП. В свою очередь на стоянке торгового центра Spice было зарегистрировано соответственно 76 ДТП в 2021 году и 37 - в первой половине 2022 года. При этом в Akropole Alfa в 2021 году было зарегистрировано 65 ДТП, а в первой половине этого года - 40.
Кроме того, во главе списка находится стоянка у торгового центра Rīga Plaza - в 2021 году там произошло 39 аварий, а в первой половине 2022 года - 27 ДТП. На остальных стоянках в Латвии зарегистрировано ниже 50 ДТП.
В свою очередь за пределами Риги больше всего ДТП за упомянутый период времени было зарегистрировано в двух местах. Первое из них - стоянка торгового центра Apelsīns в Адажи - там всего произошло 43 ДТП (35 - в 2021 году и 8 - в этом). В свою очередь на втором месте находится торгово-развлекательный центр Ditton Nams в Даугавпилсе - 43 ДТП (30 в 2021 году и 13 за первые 6 месяцев 2022 года).
Немного меньше аварий было зарегистрировано на стоянке у Neste и Maxima в Бауске - 35, из которых 26 - в прошлом году. Столько же ДТП было зарегистрировано и у торгового центра Valleta в Валмиере, из них 24 - в 2021 году и 11 в этом.
Еще чуть меньше ДТП зарегистрировано в Елгаве, у Rimi на улице Католю - 31 (21 в 2021 году и 10 в этом), 30 ДТП - у Rietumu centrs в Лиепае (22 и 8).
Также 30 ДТП было зарегистрировано и у торгового центра Valdeka в Елгаве - в 2021 году их было 20, а за первое полугодие этого года - 10.
"Фактически можно сделать вывод, что публичные стоянки, на которых чаще всего происходят аварии, не меняются, в основном, это одни и те же объекты. У этого, конечно, есть рациональное объяснение - на этих стоянках, чаще всего у супермаркетов, выше интенсивность движения, поэтому и ДТП происходят пропорционально чаще", - указывает председатель правления LTAB Янис Абашин.
По его словам, если сравнивать статистику на более длительном этапе времени, то можно заметить, что есть публичные объекты, на которых ситуация меняется в лучшую сторону.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!