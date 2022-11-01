В Киеве полностью восстановлено водо- и электроснабжение

"Подача воды в дома киевлян полностью восстановлена. Также восстановлено энергоснабжение Киева", - сообщил Кличко.

Однако электричество по-прежнему приходится отключать, так как дефицит в энергосистеме после "варварских атак агрессора значителен", добавил Кличко.

Он заявил, что специалисты практически круглосуточно работали над восстановлением водоснабжения и электроснабжения жителей столицы.

По состоянию на вечер понедельника, 31 октября, 270 тысяч квартир в Киеве остались без электричества, а 40% потребителей остались без воды.

Утром в понедельник российские войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в нескольких регионах Украины, в том числе в Киеве.

Как сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмихалс, в сотнях населенных пунктов нарушена подача электроэнергии.

Галерея: Киев без света